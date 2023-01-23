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Во время протестов против иранского правительства в Страсбурге, январь 2023 годаФото: Sathiri Kelpa/AA/picture alliance
Права человекаИран

ЕС принял четвертый пакет санкций против Ирана

Александра Иванова
10 мин. назад

"ЕС резко осуждает жестокое и несоразмерное применение иранскими властями силы по отношению к мирным демонстрантам", - указано на странице в Twitter, посвященной председательству Швеции в Совете ЕС.

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Четвертый пакет санкций ЕС в отношении Ирана был согласован на заседании министров иностранных дел стран-членов Евросоюза в понедельник, 23 января. Об этом сообщается на официальной странице в Twitter, посвященной председательству Швеции в Совете ЕС.

В посте не указывается, на кого конкретно будут распространены ограничения, однако отмечается, что они затронут "тех, кто осуществляет репрессии". "ЕС резко осуждает жестокое и несоразмерное применение иранскими властями силы по отношению к мирным демонстрантам", - подчеркивает в микроблоге.

Между тем министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг написал на своей странице в Twitter, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси последовал его приглашению и также принял участие в заседании глав МИД стран-членов ЕС в Брюсселе. Одной из тем обсуждения при этом стала иранская ядерная программа.

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