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Иранские солдаты на военных учениях (фото из архива)Фото: Iranian Army/AA/picture alliance
КонфликтыБлижний Восток

В Иране дроны атаковали военный объект

Анатолий Арни
1 ч. назад

Взрывы прогремели на нескольких военных объектах в Иране. Власти страны связали как минимум один из случаев с атакой беспилотников, но заявили, что она была "безуспешной".

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В Иране поздним вечером в субботу, 28 января, произошел ряд взрывов на объектах в разных регионах страны. Подтверждены взрывы как минимум на одном из объектов Минобороны в Исфахане в центральном Иране, а также на предприятии по производству горючего в Азаршахре на северо-западе страны. Приблизительно в одно время с массивным взрывом на объекте, видео с которым опубликовали иранские СМИ, в регионе произошло землетрясение магнитудой 5,9.

Минобороны Ирана подтвердило факт взрывов в Исфахане, заявив, что это была атака беспилотников. При этом власти страны отрицают, что она привела к ощутимому ущербу. В ведомстве утверждают, что в результате "безуспешной атаки с применением беспилотников" один из дронов был сбит, а два других попали в оборонительные ловушки, причинив лишь "незначительные повреждения крыше мастерской".

Издание Al Arabiya сообщает, что помимо этих случаев, взрывы произошли в городе Решт в иранской провинции Гилян, а также в столице страны Тегеране, однако власти не подтверждают эти сообщения.

Израиль ранее анонсировал ответ на теракты в Иерусалиме

На момент публикации заметки никто не взял на себя ответственность за атаки, однако Al Arabiya со ссылкой на неназванные источники сообщает, что они стали частью спецоперации Израиля.

Израильские власти при этом не делали подобных анонсов, хотя, по данным The Times of Israel, за несколько часов до происшествия премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что "этой ночью" страна предпримет "несколько немедленных шагов", направленных на борьбу с терроризмом.

Заявление Нетаньяху стало реакцией на произошедшие в Иерусалиме вечером 27 января и утром 28 января теракты - в одном из случаев мужчина расстрелял посетителей синагоги, а в другом стрельбу по прохожим в Восточном Иерусалиме устроил 13-летний палестинец. По данным издания Arab48, палестинское исламистское движение ХАМАС назвало теракты "естественным ответом" на спецоперацию израильских правоохранителей в Дженине 26 января, после которой в регионе произошли обстрелы.

Израиль опасается исходящей от Тегерана угрозы

Ранее Израиль неоднократно высказывал опасения относительно военного конфликта со связанными с Ираном исламистскими группировками. Это служит одной из официальных причин отказа от поставок вооружения Киеву, который после начала войны РФ против Украины не раз обращался с подобными просьбами к израильским властям. "В вопросе об оружии всегда есть вероятность, и это случалось снова и снова, что оружие, которое мы поставили, окажется в руках Ирана и будет использовано против нас", - заявлял Нетаньяху.

Кроме того, Израиль вынужден принимать в расчет сотрудничество Ирана и России, а также действия российской стороны, которые могут дестабилизировать ситуацию в регионе. Так, в октябре замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил, что в случае поставок израильских средств ПВО Киеву Россия разорвет международные отношения со страной. К ним относится, среди прочего, соглашение Израиля и России о предотвращении конфликтов в Сирии, где также ведут свою деятельность члены антиизраильских группировок.

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