Полиция Израиля - о задержаниях после стрельбы у синагоги

В числе задержанных для допроса - родственники нападавшего и лица, проживавшие в одном районе с ним. В ходе стрельбы, устроенной палестинцем у синагоги в Израиле, погибли семь человек, еще трое ранены.

Полиция Израиля задержала для допроса 42 человека после стрельбы, устроенной 21-летним палестинцем у входа в синагогу в восточной части Иерусалима и унесшей жизни семи человек. Об этом стражи порядка сообщают в субботу, 28 января. В числе задержанных - родственники нападавшего, а также лица, проживавшие в одном районе с ним.

Стрельба у синагоги в Израиле

Стрельба была открыта вечером 27 января вскоре после начала шаббата, около 20.15 по местному времени, вблизи синагоги, расположенной в квартале Неве Яаков. Этот квартал израильтяне считают частью Иерусалима. Между тем, с точки зрения палестинцев, данный район находится на оккупированной территории, занятой Израилем по результатам шестидневной арабо-израильской войны в 1967 году.

Начальник полиции Яаков Шабтай назвал произошедшее "одной из самых страшных террористических атак за последние несколько лет". В результате этого нападения погибли семь человек, еще трое получили ранения, в том числе 15-летний подросток.

По данным полиции, нападавший - палестинец, проживавший в лагере для беженцев в Восточном Иерусалиме. По словам Шабтая, вооруженный мужчина "вел стрельбу по всем, кто был у него на пути". Он попытался скрыться с места преступления на автомобиле, однако был убит в результате перестрелки с полицией.

Вашингтон: Атака является нападением на цивилизованный мир

Между тем США выступили с осуждением стрельбы у израильской синагоги. Нападение является "атакой на цивилизованный мир", заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе состоявшегося 27 января телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В сообщении пресс-службы Белого дома, где произошедшее названо "ужасающим терактом", отмечается, что Байден предложил всю необходимую поддержку правительству и народу Израиля и подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов безопасности этой ближневосточной страны.

Тем временем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об укреплении сил на Западном берегу реки Иордан. "Исходя из оценки ситуации вооруженными силами Израиля, было решено усилить дивизию в Иудее и Самарии, на Западном берегу реки Иордан, дополнительным батальоном", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Рейд израильских военных в Дженине

Представитель радикального исламистского движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа, комментируя стрельбу в беседе с агентством Reuters, назвал ее ответом на действия израильской армии в Дженине. Израильские военные 26 января устроили рейд в Дженине, на Западном берегу реки Иордан. Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, его целью была нейтрализация группы боевиков палестинской радикальной группировки "Исламский джихад", причастных к ряду недавних нападений на израильтян и планировавших новые атаки.

Палестинская сторона сообщила после этого о гибели нескольких мирных жителей. Утром 27 января в ответ на ракетные удары со стороны сектора Газа Израиль совершил авианалет на заводы ХАМАС для производства ракет.

Наблюдатели опасаются, что последние события приведут к новому витку эскалации конфликта на Ближнем Востоке. 27 января в мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста.

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