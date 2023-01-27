Канцлер Германии напомнил об ответственности за Холокост

"Страдания 6 млн невинно убитых евреев не забыты - так же, как и страдания выживших", - написал федеральный канцлер в Международный день памяти жертв Холокоста.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в Международный день памяти жертв Холокоста, отмечаемый ежегодно, 27 января, напомнил об исторической ответственности ФРГ за уничтожение миллионов евреев.

"Страдания 6 млн невинно убитых евреев не забыты - так же, как и страдания выживших", - написал он в пятницу на своей странице в Twitter. "Чтобы это никогда не повторилось, в День памяти жертв Холокоста мы напоминаем о нашей исторической ответственности", - подчеркнул глава правительства ФРГ.

Мероприятия в память жертв Холокоста проходят в пятницу по всей Германии. Депутаты бундестага на своем специальном заседании почтили память всех жертв национал-социализма.

27 января 1945 года были освобождены узники Освенцима

Дата памятного дня выбрана не случайно. 27 января 1945 года Красная армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим, располагавшийся на территории Польши. Точное количество погибших в концлагере так и не удалось установить, поскольку многие документы были уничтожены. Согласно последним оценкам историков катастрофы, общее число погибших в Освенциме составило около 1,5 миллиона человек, из них 85 процентов были евреи (1,275 миллиона).

В заявлении Международного комитета Освенцима, созданного оставшимися в живых узниками концлагеря говорится: "В этом году выжившие в немецких концентрационных лагерях и лагерях смерти сталкиваются с новой болью и ужасом в этот всегда болезненный для них день памяти. Память об убитых родственниках и других узниках смешивается со страхом перед кошмаром новой войны в Европе. Выжившие в Освенциме с благодарностью вспоминают освободивших их солдат Красной армии. Тем больнее им осознавать, что российская армия в настоящее время ведет жестокую агрессивную войну в Украине, которая затрагивает и переживших Холокост, чьи воспоминания наполняются новыми ужасами".

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