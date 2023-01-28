Подросток устроил стрельбу в Восточном Иерусалиме

После второго случая стрельбы в Израиле за 24 часа Берлин и Париж призвали израильтян и палестинцев к деэскалации. По словам канцлера ФРГ Шольца, "ужасные атаки" в Иерусалиме "глубоко потрясли его".

Спустя менее суток после стрельбы у синагоги в Израиле, устроенной 21-летним палестинцем вечером 27 января и унесшей жизни семи человек, 13-летний палестинский юноша в субботу, 28 января, открыл огонь по прохожим в Восточном Иерусалиме. По данным полиции и службы спасения, при этом были ранены двое: 47-летний мужчина и его 23-летний сын. Ранения последнего оцениваются как тяжелые.

Трагедия произошла в квартале Силуан, вблизи Города Давида в Иерусалиме. Сообщается, что устроившего стрельбу палестинского мальчика обезвредили прохожие, при этом он сам был ранен.

Стрельба перед синагогой в Израиле

Накануне 21-летний палестинец устроил стрельбу перед синагогой в квартале Неве Яаков в восточной части Иерусалима. Этот квартал израильтяне считают частью Иерусалима. Между тем, с точки зрения палестинцев, данный район находится на оккупированной территории, занятой Израилем по результатам шестидневной арабо-израильской войны в 1967 году.

В ходе этой атаки погибли семь человек, еще трое получили ранения. После этого израильская полиция была приведена в состояние повышенной готовности. В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о намерении "принять немедленные меры" и предостерег израильтян от самосуда.

Представитель группировки ХАМАС в интервью агентству Reuters назвал атаку у синагоги ответом на действия израильских военных в Дженине, на Западном берегу реки Иордан. 26 января там прошел рейд, целью которого, по данным Армии обороны Израиля, была нейтрализация группы боевиков палестинской радикальной группировки "Исламский джихад", причастных к ряду недавних нападений на израильтян и планировавших новые атаки. После рейда палестинцы заявили о гибели нескольких мирных жителей.

Осуждение мировым сообществом нападений в Израиле

Нападение в районе синагоги, произошедшее в Международный день памяти жертв Холокоста, и стрельба в Восточном Иерусалиме 28 января вызвали резкое осуждение многих стран мира, в том числе США, Великобритании, Франции, Иордании и ОАЭ.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что "глубоко потрясен" нападениями в Иерусалиме. "Германия - на стороне Израиля", - написал он в своем микроблоге Twitter в этой связи 28 января.

МИД ФРГ также осудил "жестокое террористическое нападение" и призвал Израиль и палестинских лидеров к сотрудничеству. "Нельзя допустить, чтобы жестокий расчет террористов посеять ненависть и сделать мир невозможным" оправдался, заявила 28 января пресс-секретарь министерства.

На фоне высказываемых многими экспертами опасений нового витка эскалации в палестино-израильском конфликте президент Франции Эмманюэль Макрон призвал стороны "любой ценой избежать спирали насилия".

Власти Евросоюза также призвали Израиль и палестинскую сторону "сделать все возможное, чтобы разрядить ситуацию и перезапустить координирование в сфере безопасности, необходимое для предотвращения актов насилия в будущем". "Европейский Союз всецело признает законные опасения Израиля в сфере безопасности, о чем свидетельствуют последние террористические атаки, но необходимо подчеркнуть, что смертоносная сила должна применяться только в качестве крайней меры, когда это неизбежно для защиты жизни", - говорится в заявлении , обнародованном 28 января на сайте дипломатической службы ЕС в связи с рейдом израильских военных в Дженине.

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