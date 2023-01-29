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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (фото из архива)
Биньямин Нетаньяху (фото из архива)Фото: Menahem Kahana/AFP POOL/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаИзраиль

Израиль после атак упростит получение гражданами оружия

Жан Рофе
39 мин. назад

На заседании кабинета по вопросам безопасности, созванном после атак в Иерусалиме, согласованы новые меры борьбы с терроризмом.

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На фоне эскалации напряженности между Израилем и Палестиной после двух атак в Иерусалиме израильские власти приняли решение о новых мерах борьбы с терроризмом. В частности, для законопослушных израильтян упростится процедура получения разрешений на ношение оружия, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, распространенном в ночь на воскресенье, 29 января, по итогам заседания кабинета по вопросам безопасности.

"Если у гражданских лиц есть оружие, они могут защищаться", - отметил перед заседанием министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.

Кабинет по вопросам безопасности объявил и о мерах в отношении "семей террористов, поддерживающих терроризм". Согласно заявлению, их лишат прав на национальную страховку и других льгот. На заседании правительства 30 января будут обсуждаться законодательные акты об отзыве израильских удостоверений личности у членов таких семей. Как именно будет проверяться, кто является сторонником терроризма, пока неясно.

Кроме того, власти Израиля собираются усилить армию и полицию и расширить практику задержаний и операций по изъятию незаконного оружия. В ближайшие дни также будет объявлено о мерах по "укреплению еврейских поселений" на Западном берегу реки Иордан.

Нападения в Иерусалиме

Вечером 27 января 21-летний палестинец устроил стрельбу перед синагогой в квартале Неве Яаков в восточной части Иерусалима. Этот квартал израильтяне считают частью Иерусалима. Между тем, с точки зрения палестинцев, данный район находится на оккупированной территории, занятой Израилем по результатам шестидневной арабо-израильской войны в 1967 году.

В ходе этой атаки погибли семь человек, еще трое получили ранения. После этого израильская полиция была приведена в состояние повышенной готовности. В свою очередь премьер-министр Нетаньяху объявил о намерении "принять немедленные меры" и предостерег израильтян от самосуда. На заседании кабинета по вопросам безопасности 29 января было объявлено, что дом преступника, устроившего стрельбу у синагоги, будет незамедлительно опечатан и в дальнейшем снесен.

Спустя менее чем сутки, утром 28 января, еще один инцидент со стрельбой произошел в квартале Силуан, вблизи Города Давида в Иерусалиме. Огонь по прохожим открыл 13-летний палестинский юноша. По данным полиции и службы спасения, при этом были ранены двое: 47-летний мужчина и его 23-летний сын. Сообщается, что нападавшего обезвредили прохожие, при этом он сам был ранен.

Представитель группировки ХАМАС в интервью агентству Reuters назвал атаку у синагоги ответом на действия израильских военных в Дженине, на Западном берегу реки Иордан. 26 января там прошел рейд, целью которого, по данным Армии обороны Израиля, была нейтрализация группы боевиков палестинской радикальной группировки "Исламский джихад", причастных к ряду недавних нападений на израильтян и планировавших новые атаки. После рейда палестинцы заявили о гибели нескольких мирных жителей.

Осуждение атак в Израиле мировым сообществом

Нападение в районе синагоги, произошедшее в Международный день памяти жертв Холокоста, и стрельба в Восточном Иерусалиме 28 января вызвали резкое осуждение многих стран мира, в том числе США, Великобритании, Франции, Иордании и ОАЭ. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что "глубоко потрясен" нападениями в Иерусалиме. МИД ФРГ также осудил "жестокое террористическое нападение" и призвал Израиль и палестинских лидеров к сотрудничеству.

Власти Евросоюза призвали Израиль и палестинскую сторону "сделать все возможное, чтобы разрядить ситуацию и перезапустить координирование в сфере безопасности, необходимое для предотвращения актов насилия в будущем". "Европейский Союз всецело признает законные опасения Израиля в сфере безопасности, о чем свидетельствуют последние террористические атаки, но необходимо подчеркнуть, что смертоносная сила должна применяться только в качестве крайней меры, когда это неизбежно для защиты жизни", - говорится в заявлении, обнародованном 28 января на сайте дипломатической службы ЕС в связи с рейдом израильских военных в Дженине.

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