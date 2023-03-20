Конференция доноров собрала 7 млрд евро для Турции и Сирии

Только Еврокомиссия выделила 1 млрд евро на помощь в восстановлении Турции и 108 млн евро на гуманитарную помощь в соседнюю Сирию.

Участники международной конференции доноров в Брюсселе собрали 7 млрд евро для помощи пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии в феврале. Эта сумма "превзошла ожидания", заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) по итогам мероприятия в понедельник, 20 марта, назвав результат "выдающимся".

"Я очень рада видеть сегодня, что международное сообщество решительно поддерживает усилия по восстановлению в Турции и Сирии", - сказала она на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, чья страна председательствует в Совете ЕС в первом полугодии 2023 года.

Ранее фон дер Ляйен сообщила, что только ЕК предоставит 1 млрд евро на помощь в восстановлении Турции. Еще 108 млн евро, по ее словам, будут направлены на гуманитарную помощь в соседнюю Сирию. Германия увеличит свою поддержку жертвам землетрясения в обеих странах вдвое - до 240 млн евро, сказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

По словам главы Еврокомисии, землетрясения, произошедшие 6 февраля, унесли жизни примерно 50 000 человек в Турции и Сирии, став крупнейшим стихийным бедствием в регионе за последние годы.

"Миллионы людей остались без крова и живут в палатках в условиях продолжающейся зимы, - сказала фон дер Ляйен, выступая на конференции в Брюсселе. - Нам нужно мобилизовать усилия для восстановления. Дома, школы и больницы должны быть восстановлены в соответствии с самыми высокими стандартами сейсмической безопасности. Водоснабжение, санитарная и другая критически важная инфраструктура должны быть отремонтированы. Государственным службам и предприятиям нужен капитал для возобновления работы".

Ущерб от землетрясения в Турции - свыше 100 млрд долларов США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам конференции по видеосвязи, оценил ущерб от землетрясения в 104 млрд долларов США (около 97 млрд евро), заявив, что в стране будет восстановлено 319 000 домов в первый год. "Ни одна страна не в состоянии самостоятельно справиться с кризисом такого масштаба, - подчеркнул он. - Мы никогда не забудем солидарность, которую проявили все наши друзья в эти трудные дни".

По данным агентства Reuters, на конференции в Брюсселе присутствовали около 400 международных участников - представителей стран, региональных организаций и неправительственных групп. Сирийские и российские власти приглашены не были.

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