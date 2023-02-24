  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Астун, бывший беженец из Сирии, теперь работает спасателем
Астун, бывший беженец из Сирии, теперь работает спасателемФото: Michael Bunel for Infomigrants
ОбществоГлобальные темы

Почему мы устаем от сострадания жертвам войн и катастроф

Фред Шваллер
6 мин. назад

Эмпатическое выгорание - это форма эмоциональной защиты организма при виде чрезмерных страданий других людей. Но способность к сопереживанию можно вернуть. Помочь в этом могут СМИ и соцсети.

https://p.dw.com/p/4Nr9T

В последнее время кажется, что стоит только войти в режим онлайн, как сообщения об убийствах, катастрофах и бедствиях начинают атаковать нас со всех сторон. И со временем люди перестают реагировать на новости в СМИ или посты в социальных сетях, где речь идет о войне и о насилии.

Этот психологический феномен, известный как усталость от сострадания или эмпатическое выгорание, заставляет людей терять способность реагировать на чужое горе и помогать тем, кто нуждается в поддержке.

"Я почувствовала это спустя какое-то время после российского военного вторжения в Украину, - вспоминает Джессика Робертс, доцент кафедры коммуникационных исследований Португальского католического университета в Лиссабоне. - Когда я впервые услышала о творимых там зверствах, это было ужасно, но потом я узнала, что то же происходило и в другом городе, и моя реакция была уже не такой экстремальной".

Эмпатическое выгорание не обязательно должно быть постоянным. Как писала американская писательница Сьюзен Зонтаг в эссе "Когда мы смотрим на боль других", "сострадание - это нестабильная эмоция. Его нужно воплощать в действие, иначе оно зачахнет".

Усталость от сострадания и оцепенение от насилия

Эксперт в области изучения СМИ из университета штата Огайо в США Брэд Бушман провел ряд экспериментов, доказывающих, что сцены насилия в цифровых медиаформатах, таких как видеоигрыи фильмы, способны уменьшать восприимчивость людей на страдания или насилие в реальной жизни.

Видеоигрок
Видеоигры со сценами жестокости могут снизить чувствительность людей к насилию в реальном миреФото: Svyatoslav Lypynskyy/Zoonar/picture alliance

В одном из исследований Бушмана 320 участников эксперимента - студентов - в течение 20 минут играли в видеоигры - со сценами насилия и без них. После этого студенты должны были ответить на вопросы анкеты, при этом в коридоре за дверью аудитории были слышны звуки драки. "Это была запись драки в исполнении профессиональных актеров. Кроме того, мы попросили одного из наших коллег в коридоре пнуть мусорный бак и начать громко стонать", - рассказал Бушман в интервью DW. Затем авторы эксперимента наблюдали, сколько времени потребовалось участникам эксперимента, чтобы прийти на помощь стонущему в коридоре человеку. В среднем, людям, игравшим в видеоигры без сцен насилия, потребовалось 16 секунд, в то время как игравшим в шутеры понадобилось 73 секунды. Более того, говорит Бушман, студенты, которые играли в жестокие видеоигры, сочли драку не настолько серьезной, как их сокурсники, игравшие в игры без агрессии и насилия.

Было бы слишком просто предположить, что жестокие видеоигры повышают у людей уровень агрессии, но в экспериментах Бушмана они, похоже, временно снижали восприимчивость людей к насилию в реальном мире. "Просмотр изображений со сценами жестокости приводит к тому, что у людей притупляется восприятие, и они начинают думать, что насилие - это не страшно. В результате они с меньшей вероятностью помогут тому, кто стал жертвой насилия в реальном мире", - объясняет Бушман.

Усталость от сострадания - это форма эмоциональной защиты

По мнению Бушмана, психологический механизм, лежащий в основе усталости от сострадания, - это снижение уровня чувствительности. "По сути, это своего рода эмоциональная фильтрация или фильтрация внимания, призванная защитить нас от травмирующих или невыносимых страданий, с которыми мы не сможем справиться", - объясняет Бушман.

То, как снижается уровень чувствительности к изображениям сцен насилия, видно и при анализе физиологических реакций людей на стресс. "Если измерить сердечно-сосудистые реакции на возбуждение или электрические импульсы мозга при испуге, можно увидеть, что физиологические шоковые реакции организма на изображения насилия затухают у тех людей, которые только что играли в жестокие видеоигры", - говорит Бушман.

Сирийские беженцы в Турции
Эмпатическое выгорание ведет к снижению сострадания к беженцамФото: DW

Однако, по его мнению эксперта, десенсибилизация к насилию и травмам может быть важной адаптивной стратегией для тех, кто в силу своей работы вынужден часто сталкиваться с травмирующими событиями, например, для военнослужащих, врачей или сотрудников гуманитарных организаций. Проблема возникает, когда чувствительность к насилию снижается у обычных людей. "Эта адаптация организма является одним из механизмов, который фактически стимулирует дальнейшую агрессию и насилие в обществе", - подчеркивает Бушман. 

Снижение эмпатии к беженцам

О том же говорит и сотрудница Университета Ибн Халдуна в Стамбуле Ясмин Альдамен. Темой одного из ее исследований стало влияние эмпатического выгорания и негативных репортажей в СМИ на отношение к сирийским беженцам в Турции и Иордании. "Мы установили, что негативные образы и сообщения о беженцах, распространяемые в СМИ, способствуют тому, что люди теряют сочувствие к ним или даже начинают испытывать ненависть", - рассказывает Альдамен в интервью DW.

К сожалению, в этом факте нет ничего нового или удивительного. Агрессия по отношению к беженцам и мигрантам существовала во все времена. Но признаком нового времени стало то, как быстро СМИ и социальные сети могут спровоцировать у людей эмпатическое выгорание и повлиять на рост уровня ненависти и расизма в обществе. "Известно, что с течением времени люди отправляют меньше денег в помощь жертвам катастроф. Именно это и происходит сейчас, после землетрясений в Турции и Сирии", - говорит Джессика Робертс из Португальского католического университета в Лиссабоне.

Эмпатическое выгорание можно преодолеть

Со временем способность к состраданию можно восстановить, утверждают и Робертс, и Алдамен. "Влиянием социальных сетей можно воспользоваться и для того, чтобы повысить сочувствие и сострадание к людям. В нашем исследовании мы изучили онлайн-проект Humans of New York, где парень сосредоточился на позитивных и правдоподобных историях из жизни людей, а не на их травмах. Это помогло создать большую эмпатию к героям проекта", - рассказывает Робертс в интервью DW.

Ясмин Альдамен призывает СМИ и пользователей социальных сетей изменить тональность материалов и постов, в которых речь идет о беженцах и других уязвимых группах населения. "Мое исследование рекомендует освещать кризис сирийских беженцев и кризисы в целом с более гуманистической точки зрения. СМИ должны рассказывать также позитивные истории из жизни мигрантов, чтобы у людей не развивалась усталость от сострадания и от большого числа трагических событий", - рассказывает Альдамен в интервью DW.

Смотрите также:

Землетрясение в Турции: почему обрушилось так много домов?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как сирийские беженцы помогают пострадавшим от наводнения (23.07.21)

Как сирийские беженцы помогают пострадавшим от наводнения (23.07.21)

В немецком городке Зинциг справиться с наводнением помогают беженцы из Сирии. Сюда они приехали за свой счет и во время своих отпусков.
Общество23 июля 2021 г.02:38 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Олаф Шольц

Шольц: Германия твердо стоит на стороне Украины

Конфликты2 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Буэнос-Айрес

Роды россиянок в Аргентине: власти против "ложного туризма"

Роды россиянок в Аргентине: власти против "ложного туризма"

Общество5 ч. назад
Мужчина смотрит поверх забора на строй, в котором стоят мобилизованные россияне

Как родные незаконно призванных россиян пытаются их вернуть

Как родные незаконно призванных россиян пытаются их вернуть

Общество16 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Год войны: Провальный блицкриг. Усиление репрессий. DW Шоу

Год войны: Провальный блицкриг. Усиление репрессий. DW Шоу

Политика16 ч. назад60:38 мин.
Карикатура DW: карикатурный Владимир Путин стоит за трибуной и говорит: "Триада - это я и мои двойники!". За спиной стоят напуганные двойники президента.

Ядерная триада России, или Путин, Владимир, Владимирович

Ядерная триада России, или Путин, Владимир, Владимирович

Политика16 ч. назад
Краматорск после российского ракетного удара, 2 февраля 2023 года

Как изменилась политика Германии за год войны в Украине

Как изменилась политика Германии за год войны в Украине

Политика14 ч. назад
Трансляция речи президента РФ Владимира Путина

Как пропаганда РФ атакует Украину через гендерные стереотипы

Как пропаганда РФ атакует Украину через гендерные стереотипы

Конфликты18 ч. назад
На главную страницу