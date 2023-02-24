Почему мы устаем от сострадания жертвам войн и катастроф

Эмпатическое выгорание - это форма эмоциональной защиты организма при виде чрезмерных страданий других людей. Но способность к сопереживанию можно вернуть. Помочь в этом могут СМИ и соцсети.

В последнее время кажется, что стоит только войти в режим онлайн, как сообщения об убийствах, катастрофах и бедствиях начинают атаковать нас со всех сторон. И со временем люди перестают реагировать на новости в СМИ или посты в социальных сетях, где речь идет о войне и о насилии.

Этот психологический феномен, известный как усталость от сострадания или эмпатическое выгорание, заставляет людей терять способность реагировать на чужое горе и помогать тем, кто нуждается в поддержке.

"Я почувствовала это спустя какое-то время после российского военного вторжения в Украину, - вспоминает Джессика Робертс, доцент кафедры коммуникационных исследований Португальского католического университета в Лиссабоне. - Когда я впервые услышала о творимых там зверствах, это было ужасно, но потом я узнала, что то же происходило и в другом городе, и моя реакция была уже не такой экстремальной".

Эмпатическое выгорание не обязательно должно быть постоянным. Как писала американская писательница Сьюзен Зонтаг в эссе "Когда мы смотрим на боль других", "сострадание - это нестабильная эмоция. Его нужно воплощать в действие, иначе оно зачахнет".

Усталость от сострадания и оцепенение от насилия

Эксперт в области изучения СМИ из университета штата Огайо в США Брэд Бушман провел ряд экспериментов, доказывающих, что сцены насилия в цифровых медиаформатах, таких как видеоигрыи фильмы, способны уменьшать восприимчивость людей на страдания или насилие в реальной жизни.

Видеоигры со сценами жестокости могут снизить чувствительность людей к насилию в реальном мире Фото: Svyatoslav Lypynskyy/Zoonar/picture alliance

В одном из исследований Бушмана 320 участников эксперимента - студентов - в течение 20 минут играли в видеоигры - со сценами насилия и без них. После этого студенты должны были ответить на вопросы анкеты, при этом в коридоре за дверью аудитории были слышны звуки драки. "Это была запись драки в исполнении профессиональных актеров. Кроме того, мы попросили одного из наших коллег в коридоре пнуть мусорный бак и начать громко стонать", - рассказал Бушман в интервью DW. Затем авторы эксперимента наблюдали, сколько времени потребовалось участникам эксперимента, чтобы прийти на помощь стонущему в коридоре человеку. В среднем, людям, игравшим в видеоигры без сцен насилия, потребовалось 16 секунд, в то время как игравшим в шутеры понадобилось 73 секунды. Более того, говорит Бушман, студенты, которые играли в жестокие видеоигры, сочли драку не настолько серьезной, как их сокурсники, игравшие в игры без агрессии и насилия.

Было бы слишком просто предположить, что жестокие видеоигры повышают у людей уровень агрессии, но в экспериментах Бушмана они, похоже, временно снижали восприимчивость людей к насилию в реальном мире. "Просмотр изображений со сценами жестокости приводит к тому, что у людей притупляется восприятие, и они начинают думать, что насилие - это не страшно. В результате они с меньшей вероятностью помогут тому, кто стал жертвой насилия в реальном мире", - объясняет Бушман.

Усталость от сострадания - это форма эмоциональной защиты

По мнению Бушмана, психологический механизм, лежащий в основе усталости от сострадания, - это снижение уровня чувствительности. "По сути, это своего рода эмоциональная фильтрация или фильтрация внимания, призванная защитить нас от травмирующих или невыносимых страданий, с которыми мы не сможем справиться", - объясняет Бушман.

То, как снижается уровень чувствительности к изображениям сцен насилия, видно и при анализе физиологических реакций людей на стресс. "Если измерить сердечно-сосудистые реакции на возбуждение или электрические импульсы мозга при испуге, можно увидеть, что физиологические шоковые реакции организма на изображения насилия затухают у тех людей, которые только что играли в жестокие видеоигры", - говорит Бушман.

Эмпатическое выгорание ведет к снижению сострадания к беженцам Фото: DW

Однако, по его мнению эксперта, десенсибилизация к насилию и травмам может быть важной адаптивной стратегией для тех, кто в силу своей работы вынужден часто сталкиваться с травмирующими событиями, например, для военнослужащих, врачей или сотрудников гуманитарных организаций. Проблема возникает, когда чувствительность к насилию снижается у обычных людей. "Эта адаптация организма является одним из механизмов, который фактически стимулирует дальнейшую агрессию и насилие в обществе", - подчеркивает Бушман.

Снижение эмпатии к беженцам

О том же говорит и сотрудница Университета Ибн Халдуна в Стамбуле Ясмин Альдамен. Темой одного из ее исследований стало влияние эмпатического выгорания и негативных репортажей в СМИ на отношение к сирийским беженцам в Турции и Иордании. "Мы установили, что негативные образы и сообщения о беженцах, распространяемые в СМИ, способствуют тому, что люди теряют сочувствие к ним или даже начинают испытывать ненависть", - рассказывает Альдамен в интервью DW.

К сожалению, в этом факте нет ничего нового или удивительного. Агрессия по отношению к беженцам и мигрантам существовала во все времена. Но признаком нового времени стало то, как быстро СМИ и социальные сети могут спровоцировать у людей эмпатическое выгорание и повлиять на рост уровня ненависти и расизма в обществе. "Известно, что с течением времени люди отправляют меньше денег в помощь жертвам катастроф. Именно это и происходит сейчас, после землетрясений в Турции и Сирии", - говорит Джессика Робертс из Португальского католического университета в Лиссабоне.

Эмпатическое выгорание можно преодолеть

Со временем способность к состраданию можно восстановить, утверждают и Робертс, и Алдамен. "Влиянием социальных сетей можно воспользоваться и для того, чтобы повысить сочувствие и сострадание к людям. В нашем исследовании мы изучили онлайн-проект Humans of New York, где парень сосредоточился на позитивных и правдоподобных историях из жизни людей, а не на их травмах. Это помогло создать большую эмпатию к героям проекта", - рассказывает Робертс в интервью DW.

Ясмин Альдамен призывает СМИ и пользователей социальных сетей изменить тональность материалов и постов, в которых речь идет о беженцах и других уязвимых группах населения. "Мое исследование рекомендует освещать кризис сирийских беженцев и кризисы в целом с более гуманистической точки зрения. СМИ должны рассказывать также позитивные истории из жизни мигрантов, чтобы у людей не развивалась усталость от сострадания и от большого числа трагических событий", - рассказывает Альдамен в интервью DW.

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