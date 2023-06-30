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ООН создаст орган для поиска пропавших без вести в Сирии

Даниил Сотников
18 мин. назад

Генассамблея ООН проголосовала за создание учреждения для поиска пропавших без вести в Сирии людей, которых насчитывается более 100 тысяч.

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Разрушенные кварталы Хомса в Сирии
Разрушенные кварталы Хомса в СирииФото: Omar Sanadiki/REUTERS

Генеральная Ассамблея ООН в четверг, 29 июня, проголосовала за резолюцию о создании специального учреждения для "выяснения" судеб тысяч людей, пропавших без вести в Сирии после начала войны в 2011 году, сообщается на сайте Генассамблеи.

В задачи "Независимого учреждения по вопросам лиц, пропавших без вести в Сирийской Арабской Республике", будет входить выяснение судьбы этих людей, а также помощь жертвам, пострадавшим и их семьям, говорится в резолюции.

Представитель Люксембурга, представляя текст документа, отметил, что, по официальным данным, пропавшими без вести в Сирии числятся 100 тысяч человек, но реальное число, вероятно, гораздо больше. Круг полномочий нового учреждения будет определен в течение 80 дней, говорится в документе.

"После 12 лет конфликта и насилия в Сирийской Арабской Республике достигнут лишь незначительный прогресс в облегчении страданий семей путем предоставления ответов о судьбе и местонахождении всех пропавших без вести лиц, и эта нерешенная проблема оказывает особое воздействие на женщин и детей", - подчеркивается в резолюции.

Россия выступила против резолюции

За проект резолюции проголосовали 83 делегата, 11 выступили против, 62 воздержались. Среди выступивших против были Россия, Китай, Иран, а также Сирия, делегат которой заявил, что с Дамаском не консультировались по вопросу резолюции. 

"Этот проект явно отражает вопиющее вмешательство в наши внутренние дела и предоставляет новые доказательства враждебного подхода, применяемого некоторыми западными государствами в отношении Сирии", - заявил ее представитель, указав, что в документе, например, не указаны временные и географические рамки работы нового учреждения.

Смотрите также:

Война в Сирии: как найти пропавших без вести?

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