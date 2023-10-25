Пентагон: Уже 13 ударов по военным базам США в Сирии и Ираке

Американские военные объекты подверглись ударам с помощью дронов и ракет, сообщил представитель министерства обороны США. Он возложил ответственность на группировки, связанные с Ираном.

Военные базы США и международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) в Сирии и Ираке за последнюю неделю уже 13 раз подвергались нападениям, сообщил представитель Пентагона генерал Пэт Райдер во вторник, 24 октября. По его словам, в период с 17 по 24 октября солдаты не менее 10 раз подвергались ударам с помощью ракет и дронов в Ираке и три раза в Сирии.

По словам генерала, за нападениями стоят "группировки, получающие поддержку от Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и иранского режима". Ответственность за некоторые из нападений взяла на себя группировка "Исламское сопротивление в Ираке", опубликовавшая соответствующие сообщения в мессенджере Telegram.

Военное присутствие США на Ближнем Востоке

США дислоцировали около 900 солдат в Сирии и почти 2500 в Ираке для борьбы с ИГ. Вооруженные группировки, близкие к Ирану, пригрозили нападениями на американские военные объекты после того, как США пообещали поддержку Израилю, подвергшемуся массированной атаке со стороны палестинской террористической организации ХАМАС.

22 октября США объявили об усилении своего присутствия в регионе и предостерегли Иран и союзные ему вооруженные группы от расширения конфликта на Ближнем Востоке.

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики ХАМАС 7 октября совершили с территории сектора Газа масштабное террористическое нападение на Израиль, в результате которого, по данным израильской стороны, погибли более 1400 человек и еще более 220 захвачены в качестве заложников и увезены в сектор Газа.

Израиль отреагировал массированными авиаударами по сектору Газа, в результате которых, по данным контролирующей этот регион ХАМАС, погибли более 5700 человек, том числе 2340 детей и подростков. Эти данные невозможно подтвердить из независимых источников.

Смотрите также: