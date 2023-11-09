  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыСША

США нанесли удары по объекту проиранских боевиков в Сирии

Лиза Ламбрехт
9 ноября 2023 г.

Авиаудары по объекту связанных с Ираном боевиков в Сирии были нанесены по приказу Байдена в ответ на серию атак по американским базам в регионе.

https://p.dw.com/p/4Yakj
Американский истребитель F-15
Американский истребитель F-15Фото: Matthew Lotz/US Air/ZUMA Wire/mago images

Два американских истребителя F-15 в среду, 8 ноября, нанесли удары по объекту на востоке Сирии, который использовался иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанным с ним группировками. Как сообщил министр обороны США Ллойд Остин, удары были нанесены по приказу президента США Джо Байдена в ответ на недавнюю серию атак на американские базы в Ираке и Сирии.

"Если атаки иранских прокси на военнослужащих США продолжатся, мы без колебаний примем дальнейшие необходимые меры, чтобы защитить наших людей", - предостерег Остин. "Мы призываем воздержаться от любой эскалации", - подчеркнул он.

По данным Пентагона, с середины октября боевики, пользующиеся поддержкой Ирана, совершили не менее 40 атак беспилотниками и ракетами на американские военные базы в Ираке и Сирии. Эти нападения не увенчались успехом и американские солдаты "не получили серьезных травм", отметили в ведомстве.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября боевики террористической группировки ХАМАС совершили масштабную атаку на Израиль, устроив массовую расправу над мирными жителями и захватив более 200 заложников, а Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В целях сдерживания Соединенные Штаты перебросили в регион военные корабли и авиацию.

Смотрите также:

ЦАХАЛ: город Газа окружен. Лидер "Хезболлах" грозит США

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Кто стоит за антисемитскими беспорядками в Дагестане и чем все может закончиться. DW Новости (30.10.2023)

Кто стоит за антисемитскими беспорядками в Дагестане и чем все может закончиться. DW Новости (30.10.2023)

В воскресенье 29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась агрессивная толпа. Она прорвалась к самолету из Тель-Авива, который попыталась штурмовать в поисках израильтян. В результате столкновений были ранены более 20 человек. Эти события развернулись на фоне других антисемитских выступлений на Северном Кавказе.
Конфликты30 октября 2023 г.31:43 мин.
external

Война Израиля с ХАМАС: позиция Кремля и угрозы евреям в России I Рустамова, Кример, Жабко

Война Израиля с ХАМАС: позиция Кремля и угрозы евреям в России I Рустамова, Кример, Жабко

На фоне обострения палестино-израильского конфликта по России прокатилась серия антисемитских выступлений. Владимир Путин же обвинил в организации погромов в Махачкале спецслужбы Украины и Запада. Как происходящее повлияет на антисемитские настроения в России? И в чем выгода Кремля не признавать ХАМАС террористической организацией?
Политика3 ноября 2023 г.44:01 мин.