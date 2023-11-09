США нанесли удары по объекту проиранских боевиков в Сирии

Авиаудары по объекту связанных с Ираном боевиков в Сирии были нанесены по приказу Байдена в ответ на серию атак по американским базам в регионе.

Два американских истребителя F-15 в среду, 8 ноября, нанесли удары по объекту на востоке Сирии, который использовался иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанным с ним группировками. Как сообщил министр обороны США Ллойд Остин, удары были нанесены по приказу президента США Джо Байдена в ответ на недавнюю серию атак на американские базы в Ираке и Сирии.

"Если атаки иранских прокси на военнослужащих США продолжатся, мы без колебаний примем дальнейшие необходимые меры, чтобы защитить наших людей", - предостерег Остин. "Мы призываем воздержаться от любой эскалации", - подчеркнул он.

По данным Пентагона, с середины октября боевики, пользующиеся поддержкой Ирана, совершили не менее 40 атак беспилотниками и ракетами на американские военные базы в Ираке и Сирии. Эти нападения не увенчались успехом и американские солдаты "не получили серьезных травм", отметили в ведомстве.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября боевики террористической группировки ХАМАС совершили масштабную атаку на Израиль, устроив массовую расправу над мирными жителями и захватив более 200 заложников, а Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В целях сдерживания Соединенные Штаты перебросили в регион военные корабли и авиацию.

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