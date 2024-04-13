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Евросоюз осудил атаку Ирана на Израиль

Алексей Волошинов
Опубликовано 14 апреля 2024 г.Обновлено 14 апреля 2024 г.

В Брюсселе назвали атаку Ирана на Израиль "беспрецедентной эскалацией" и "серьезной угрозой региональной безопасности". Действия Тегерана осудили также британский премьер и глава МИД Франции.

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (фото из архива)
Урсула фон дер Ляйен (фото из архива)Фото: Kenzo Tribouillard/dpa/Pool AFP/AP/picture alliance

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил атаку Ирана на Израиль. "ЕС решительно осуждает неприемлемую иранскую атаку против Израиля", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте главы дипломатии ЕС в соцсети Х в ночь на воскресенье, 14 апреля.

Поведение Тегерана Боррель назвал "беспрецедентной эскалацией и серьезной угрозой региональной безопасности".

"Решительно осудила" атаку Ирана на Израиль председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Я призываю Иран и его приспешников немедленно прекратить эти атаки…", - написала она утром 14 апреля на своей странице в сервисе микроблогов X, призвав всех участников конфликта воздержаться от дальнейшей эскалации и восстановить стабильность в регионе.

Атаку Ирана на Израиль также осудили Париж и Лондон

С осуждением действий Ирана выступил и министр Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурне. "Франция самым решительным образом осуждает нападение Ирана на Израиль. Решившись на такую беспрецедентную акцию, Иран переступает новый порог в своих дестабилизирующих действиях и повышает риск военной эскалации", - написал дипломат в своем аккаунте в Х. Франция привержена защищать безопасность Израиля "и заверяет его в своей солидарности", добавил Сежурне.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также осудил атаку Ирана на Израиль. Соответствующее заявление опубликовано в аккаунте британского политика в соцсети Х.

Глава правительства Соединенного Королевства обвинил Иран в намерении "посеять хаос на своем же заднем дворе" и заявил, что Великобритания планирует защищать безопасность Израиля и своих региональных партнеров, включая Ирак и Иорданию. Сунак добавил, что его страна вместе с союзниками в срочном порядке работает, чтобы "стабилизировать ситуацию и предотвратить дальнейшую эскалацию". "Никто не хочет видеть большего кровопролития", - заключил он.

Тегеран намерен отомстить за удар по консульству

Эскалация напряженности в регионе началась после того, как 1 апреля авиация Израиля предположительно нанесла удар по консульству Ирана в Дамаске. В результате атаки погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая командира спецподразделения "Аль-Кудс" генерала Мохаммада Резу Захеди и генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими. После этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "сионистский режим будет наказан".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна готова к любому ответу. "Кто бы ни причинил или ни планировал причинить нам вред, мы нанесем вред им", - предупредил он.

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