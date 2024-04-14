  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаИзраиль

Совбез ООН обсудит 14 апреля атаку Ирана на Израиль

Сергей Ромашенко
14 апреля 2024 г.

Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан призвал Совбез ООН решительно осудить Иран за нападение на его страну. Он потребовал объявить Корпус стражей исламской революцией террористической организацией.

https://p.dw.com/p/4ejdp
Постпред Израиля в ООН Эрдан требует осудить Израиль за нападение на его страну
Постпред Израиля в ООН Эрдан требует осудить Израиль за нападение на его странуФото: Eduardo Munoz Alvarez/AP/picture alliance

Израиль на фоне беспрецедентной атаки со стороны Ирана инициировал проведение внеочередного заседания Совета Безопасности ООН. Представитель Совбеза сообщил, что заседание назначено на 22.00 по среднеевропейскому времени (23.00 мск). Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан призвал руководящий орган всемирной организации осудить Иран за "вопиющие нарушения" и объявить иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

В письме действующему председателю Совбеза ООН - постпреду Мальты Ванессе Фрейзер Эрдан назвал нападение Ирана "грубейшим нарушением суверенитета Израиля". "Иран сегодня начал прямое нападение на Израиль, выпустив со своей территории более 200 дронов, крылатых и баллистических ракет", что является "серьезной и опасной эскалацией", написал израильский постпред.

Нападение Ирана на Израиль

Израильская армия вечером 13 апреля сообщила об иранской атаке по Израилю с применением БПЛА. Позднее иранские государственные СМИ передали, что подразделения КСИР в рамках масштабной атаки выпустили ракеты по Израилю. Одновременно проиранская группировка "Хезболлах", а также союзные Ирану хуситы в Йемене также обстреляли цели в Израиле.

Тегеран 10 апреля пригрозил Израилю возмездием за приписываемый Израилю удар по зданию иранского консульства в столице Сирии Дамаске, в результате которого погибли 16 человек, в том числе два генерала КСИР. Проиранские группировки в Ираке, Ливане, Сирии и Йемене после масштабного нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября многократно наносили удары по израильским и западным целям. И Иран, и ХАМАС, который США и Евросоюз объявили террористической организацией, ставят своей целью уничтожение государства Израиль.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после ночного удара Ирана по Израилю призвал к незамедлительному прекращению военных действий". Он выразил "глубочайшую обеспокоенность весьма реальной угрозой катастрофической эскалации во всем регионе".

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на панихиде по погибшим при авиаударе по иранскому консульству в Дамаске командирам КСИР, 5 апреля 2024 года

Иран и Израиль: угроза эскалации нарастает

Иран и Израиль: угроза эскалации нарастает

В Тегеране обвиняют израильтян в нанесении авиаудара по иранскому консульству в Сирии и грозят "ответными мерами". Иран и Израиль враждуют уже десятилетия, но так было не всегда.
Конфликты12 апреля 2024 г.
Освобожденные ХАМАС заложники

Мир борется за освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС

Мир борется за освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС

Более 240 заложников, среди которых старики, женщины и дети, захватили террористы ХАМАС во время масштабной атаки на Израиль 7 октября. Как идет процесс возращения домой заложников - в галерее DW.
Конфликты28 ноября 2023 г.14 фото
Израильские военные в городе Газа, 5 ноября 2023 года

Нападение ХАМАС на Израиль и его последствия

Нападение ХАМАС на Израиль и его последствия

Подробности и последствия масштабной атаки радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года - в досье DW.
Конфликты12 апреля 2024 г.
Показать еще