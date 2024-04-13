Глава МИД: ФРГ "решительно осуждает" атаку Ирана на Израиль

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала "Иран и его прокси" немедленно прекратить атаку, которая способна "ввергнуть в хаос" весь Ближний Восток.

Германия "решительно осуждает" атаку Ирана на Израиль. С таким заявлением министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), выступила в ночь на воскресенье, 14 апреля.

Нападение Ирана на Израиль "может ввергнуть весь регион в хаос", говорится в посте дипломата в соцсети Х. "Иран и его прокси должны немедленно прекратить это. Мы целиком солидарны с Израилем в эти часы", - добавила Бербок.

Позже в ее аккаунте было опубликовано еще одно короткое сообщение: "Мое послание Ирану: больше никаких оправданий".

Атаку Ирана на Израиль также осудили Боррель и Сунак

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Великобритании Риши Сунак также осудили атаку Ирана на Израиль. Боррель назвал действия иранских властей "беспрецедентной эскалацией и серьезной угрозой региональной безопасности", а Сунак обвинил Иран в попытке "посеять хаос на своем же заднем дворе".

Эскалация напряженности в регионе началась после того, как 1 апреля авиация Израиля нанесла удар по консульству Ирана в Дамаске. В результате атаки погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции, в том числе два генерала. После этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил "наказать" Израиль.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна готова к любому ответу. "Кто бы ни причинил или ни планировал причинить нам вред, мы нанесем вред им", - предупредил он.