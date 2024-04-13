Глава МИД: ФРГ "решительно осуждает" атаку Ирана на Израиль

Глава МИД: ФРГ "решительно осуждает" атаку Ирана на Израиль14 апреля 2024 г.
Германия "решительно осуждает" атаку Ирана на Израиль. С таким заявлением министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), выступила в ночь на воскресенье, 14 апреля.
Нападение Ирана на Израиль "может ввергнуть весь регион в хаос", говорится в посте дипломата в соцсети Х. "Иран и его прокси должны немедленно прекратить это. Мы целиком солидарны с Израилем в эти часы", - добавила Бербок.
Позже в ее аккаунте было опубликовано еще одно короткое сообщение: "Мое послание Ирану: больше никаких оправданий".
Атаку Ирана на Израиль также осудили Боррель и Сунак
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Великобритании Риши Сунак также осудили атаку Ирана на Израиль. Боррель назвал действия иранских властей "беспрецедентной эскалацией и серьезной угрозой региональной безопасности", а Сунак обвинил Иран в попытке "посеять хаос на своем же заднем дворе".
Эскалация напряженности в регионе началась после того, как 1 апреля авиация Израиля нанесла удар по консульству Ирана в Дамаске. В результате атаки погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции, в том числе два генерала. После этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил "наказать" Израиль.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна готова к любому ответу. "Кто бы ни причинил или ни планировал причинить нам вред, мы нанесем вред им", - предупредил он.