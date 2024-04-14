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Канцлер ФРГ: Германия твердо стоит на стороне Израиля

Алексей Волошинов
14 апреля 2024 г.

Олаф Шольц выразил солидарность с Израилем и назвал "безответственным" иранскую атаку. Берлин обсудит эскалацию на Ближнем Востоке с союзниками.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф ШольцФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Канцлер ФРГ Олаф Шольц осудил атаку Ирана на Израиль. Нападение Исламской Республики на израильскую территорию с воздуха "безответственно и ничем не может быть оправдано", написал глава правительства ФРГ в соцсети Х в ночь на воскресенье, 14 апреля.

"Иран рискует разжечь пожар. Мы твердо стоим на стороне Израиля и теперь будем обсуждать все остальное с нашими союзниками", - добавил канцлер.

Атаку Тегерана осудили многие мировые лидеры

Ранее атаку Ирана на Израиль осудили генсек ООН Антониу Гутерриш, глава МИД ФРГ Анналена Бербок, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и министр Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Власти Саудовской Аравии выразили глубокую озабоченность в связи с военной эскалацией в регионе и ее возможными последствиями.

Удар по консульству Ирана в Сирии

Эскалация напряженности в регионе началась после того, как 1 апреля авиация Израиля нанесла удар по консульству Ирана в Дамаске. В результате атаки погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции, в том числе два генерала. После этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил "наказать" Израиль.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна готова к любому ответу. "Кто бы ни причинил или ни планировал причинить нам вред, мы нанесем вред им", - предупредил он.

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