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ФРГ, Британия и Франция критикуют Иран за ядерную программу

Александра Иванова
15 июня 2024 г.

Решение задействовать новые центрифуги для обогащения урана на объектах Фордо и Натанзе - дальнейшая эскалация в связи с ядерной программой Ирана, указывают Берлин, Париж и Лондон.

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Бушерская АЭС в Иране (фото из архива)
Бушерская АЭС в Иране (фото из архива)Фото: Abedin Taherkenareh/dpa/picture alliance

Германия, Франция и Великобритания в субботу, 15 июня, обнародовали совместное заявление с осуждением недавних шагов Ирана, направленных на дальнейшее расширение его ядерной программы.

Ранее на этой неделе агентство Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о намерении Тегерана установить дополнительные центрифуги для обогащения урана на объектах в Фордо и Натанзе.

"Иран предпринял дальнейшие шаги по ослаблению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), задействовав десятки дополнительных современных центрифуг на комплексе для обогащения урана в Натанзе и объявив, что установит еще тысячи центрифуг на объектах в Фордо и Натанзе, - говорится в совместном заявлении Лондона, Берлина и Парижа,  опубликованном на сайте МИД Соединенного Королевства, - Эти шаги приведут к дальнейшему увеличению запасов обогащенного урана и мощностей по обогащению, которые уже значительно превышают лимиты СВДП. Данное решение является дальнейшей эскалацией в связи с ядерной программой Ирана, которая несет в себе значительные риски распространения. Решение Ирана существенно увеличить производственные мощности на подземном объекте в Фордо вызывает особую озабоченность".

"Подобные шаги как реакция на принятие Советом управляющих МАГАТЭ резолюции, призывающей Иран к давно необходимому сотрудничеству по гарантиям, неприемлемы", - подчеркивают европейские дипломаты, - В соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия Иран обязан полностью выполнять свое соглашение о гарантиях, действующее отдельно от СВДП".

"Мы остаемся привержены дипломатическому решению, не допускающему создание Ираном ядерного оружия", -  указали внешнеполитические ведомства Германии, Франции и Великобритании.

Резолюция Германии, Франции и Британии по Ирану

5 июня Совет управляющих МАГАТЭ принял подготовленную Германией, Францией и Великобританией резолюцию, призывающую Иран активизировать сотрудничество с организацией и отменить запрет на прием международных инспекторов.

"Данная резолюция стала ответом на продолжающийся отказ Ирана от добросовестного сотрудничества с МАГАТЭ для прояснения нерешенных вопросов, связанных с обнаружением на ряде иранских объектов незаявленных ядерных материалов. Иран несет юридическую обязанность по сотрудничеству с МАГАТЭ и учету всех ядерных материалов и ядерной деятельности, как предусмотрено соглашением о гарантиях, заключенным в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", - пояснил тогда МИД Франции.

20 стран проголосовали за эту резолюцию, две - Россия и Китай - против. Еще 12 стран воздержались. В Тегеране восприняли документ как направленный против Ирана.

 

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