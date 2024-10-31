Германия закроет все три генеральных консульства Ирана в ФРГ

Правительство ФРГ в ответ на казнь немца иранского происхождения Джамшида Шармахда закрывает все три генеральных консульства Ирана в Германии. Закрытию подлежат иранские консульские учреждения во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге и Мюнхене, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в четверг, 31 октября, в Нью-Йорке.

Она назвала случившееся в Иране "хладнокровным убийством", подчеркивающим, что иранский "неправовой режим действует со всей жестокостью и после недавней смены руководства". Казнь Шармахда "вновь показывает всю ужасающую гнусность неправового режима в Иране, которому ведом лишь язык шантажа, угроз и насилия", указала Бербок, добавив, что правительство ФРГ "постоянно и недвусмысленно давало понять, что казнь гражданина Германии будет иметь серьезные последствия". "Выводы теперь сделаны", - подчеркнула глава МИД ФРГ.

С закрытием трех генконсульств Ирана Германию покинут 32 иранских консульских работника. В дипломатической практике закрытие консульства считается особенно жесткой мерой. Германия редко прибегает к ней. В последний раз Германия пошла на такой шаг в 2022 году, когда закрыло российские генконсульства в знак протеста против войны РФ против Украины.

Сведение дипотношений к минимуму

Закрывая генконсульства Ирана, Германия сводит дипотношения с этой страной к минимуму. В то же время посольство Ирана в Берлине и посольство ФРГ в Тегеране продолжат работу. "Мы знаем, что есть и другой Иран, - сказала Бербок, имея в виду иранцев, борющихся за свободу в своей стране. - Поэтому наше посольство в Тегеране будет работать именно для этих людей, будет внимательно следить за происходящим, мониторить ситуацию с правами человека, выдавать визы и оказывать помощь нашим гражданам, находящимся под стражей".

С закрытием генконсульств, консульскую работу, в том числе выдачу или продление паспортов иранских граждан в Германии, придется взять на себя иранскому посольству. В Германии проживает около 300 тысяч человек с иранскими корнями.

Казнь в Иране

Органы юстиции Ирана 28 октября сообщили о приведении в исполнение смертного приговора в отношении Джамшида Шармахда. Немец иранского происхождения, в последнее время проживавший в США, в августе 2020 года был задержан иранскими властями. По словам его семьи, он был похищен иранскими агентами во время промежуточной посадки в аэропорту Дубая и вывезен в Иран.

В феврале 2023 года Шармахд был приговорен к смертной казни. Он был признан виновным в причастности к нападению в 2008 году на одну из мечетей, в результате которого погибли 14 человек. Шармахда также обвинили в руководстве оппозиционной группировкой "Тондар", которая отвергает политическую систему в Исламской Республике Иран и выступает за восстановление монархии.