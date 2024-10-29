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Берлин и ЕС обещают ответить на казнь гражданина ФРГ в Иране

Жан Рофе
29 октября 2024 г.

Германия и Евросоюз решительно осудили казнь Джамшида Шармахда в Иране и предупредили, что рассматривают возможность принятия ответных мер.

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Джамшид Шармахд, иранец с гражданством ФРГ, казненный в Иране (фото из архива)
Джамшид Шармахд (фото из архива)Фото: fars

Власти Германии выразили протест Тегерану в связи с казнью иранца Джамшида Шармахда, у которого также было гражданство ФРГ. Поверенный в делах Ирана в Берлине был вызван в германский МИД. "Мы выразили решительный протест против действий иранского режима и оставляем за собой право принять дальнейшие меры", - сообщило внешнеполитическое ведомство Германии во вторник, 29 октября, в соцсети X.

Посол Германии в Иране Маркус Потцель (Markus Potzel) также "самым решительным образом опротестовал" действия Тегерана в министерстве иностранных дел Исламской Республики, говорится в сообщении. После этого глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) отозвала Потцеля в Берлин для консультаций.

ЕС против смертной казни "всегда и при любых обстоятельствах"

Европейская комиссия и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также осудили казнь Джамшида Шармахда и пригрозили Тегерану последствиями.

"ЕС решительно выступает против смертной казни всегда и при любых обстоятельствах. Это нарушение права на жизнь и полное отрицание человеческого достоинства", - написал Боррель в X, добавив, что ЕС "рассматривает ответные меры".

Представитель Еврокомиссии сказала журналистам, что против Ирана могут быть приняты "любые меры" и что их "предстоит обсудить со всеми государствами-членами".

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, в свою очередь, обвинил европейские страны в "лицемерии". "Ни один террорист не остается безнаказанным в Иране. Даже если его поддерживает Германия", - заявил он в X.

Казнь Джамшида Шармахда в Иране

О казни Джамшида Шармахда сообщил 28 октября официальный портал иранской юстиции Misan. Смертные приговоры в Иране обычно осуществляются через повешение. До самого конца правозащитники - и особенно дочь Шармахда, живущая в США, - боролись за спасение осужденного.

По словам родственников Шармахда, на протяжении нескольких последних лет он проживал в США и был похищен сотрудниками иранской спецслужбы во время пересадки в Дубае в 2020 году. Тегеран считал его лидером оппозиционной группировки "Тондар", признанной в Иране террористической организацией.

Мужчина находился под стражей с 2020 года и за это время не получил доступ к адвокату по своему выбору, указывали в ЕС. Кроме того, иранские власти отказали в консульском доступе к Шармахду, несмотря на наличие у него гражданства ФРГ, отмечали в Брюсселе.

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