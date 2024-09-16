В Иране прошли протесты к годовщине смерти Махсы Амини

Семье погибшей Махсы Амини не разрешили провести траурную церемонию на ее могиле, подходы к кладбищу контролировали сотрудники полиции. В столице Ирана и родном городе девушки усилили меры безопасности.

В Иране в воскресенье, 15 сентября, прошли массовые протесты в преддверии двухлетней годовщины со дня смерти курдки Махсы Амини. Люди вышли на улицы, чтобы почтить память девушки, несмотря на введенные в стране накануне усиленные меры безопасности. Иранскую столицу и родной город Амини Саккез, в провинции Курдистан, патрулировали множество полицейских и сотрудников службы безопасности.

По словам очевидцев, молодые участницы протестов исполняли песню иранского певца Шервина Хаджипура "Женщина, жизнь, свобода", которая после смерти Махсы Амини два года назад стала гимном движения за права женщин. Членам семьи погибшей девушки не разрешили провести траурную церемонию на ее могиле, подходы к кладбищу контролировали сотрудники полиции. Родители Амини были помещены под домашний арест.

Заключенные-женщины в иранской тюрьме Эвин объявили голодовку в знак солидарности с протестами. "Сегодня 34 женщины-политзаключенные в тюрьме Эвин начали голодовку, чтобы почтить вторую годовщину движения "Женщина, жизнь, свобода" и убийство Махсы Амини", - сообщила организация иранской правозащитницы и лауреата Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади.

В Париже сотни людей почтили память Амини, пройдя по городу маршем в поддержку женского движения и иранской оппозиции. На марше также присутствовал Бенжамин Бриер, гражданин Франции, который без оснований был задержан в Иране за шпионаж. Бриера освободили из иранской тюрьмы в мае 2023 года. Париж обвиняет власти Ирана в практике использования заложников-иностранцев для ведения переговоров в своих интересах на международной арене.

Задержание и смерть Махсы Амини

22-летняя курдка Махса Амини скончалась 16 сентября 2022 года после того, как была задержана полицией нравов по обвинению в неправильном ношении головного платка. По версии правоохранительных органов, у девушки случился сердечный приступ. Родственники в свою очередь заявили, что у Махсы не было проблем с сердцем, и назвали причиной ее смерти побои при задержании.

После похорон Амини на западе Ирана начались массовые акции протеста под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода!". Беспорядки продолжались на протяжении многих месяцев. По данным неправительственных организаций, в ходе протестных акций погибли более 550 демонстрантов, семеро мужчин были казнены.