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В Иране через год после смерти Амини задержаны сотни человек

Жан Рофе
18 сентября 2023 г.

Пытаясь предотвратить новую вспышку протестов, власти Ирана применили репрессии. По данным местных СМИ, за 24 часа были задержаны 260 человек.

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Полицейские в Иране
Иранские власти приняли строгие меры безопасности в попытке предотвратить возобновление протестовФото: IRNA

Власти Ирана задержали более 260 человек в первую годовщину смерти курдской девушки Махсы Амини. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщила газета Shargh со ссылкой на местные органы безопасности.

Задержания были произведены в течение суток 16 сентября. Органы безопасности обосновали их нарушениями общественной безопасности, подстрекательством к протестам или хранением оружия.

Репрессии в годовщину гибели

В преддверии годовщины смерти Махсы Амини иранские власти приняли строгие меры безопасности, чтобы предотвратить новые акции протеста. Возле дома семьи девушки в городе Секкез в западной части Ирана было размещено большое число полицейских, сообщали правозащитники.

Отец Махсы Амджад Амини объявил о проведении траурного мероприятия в память о своей дочери вечером 16 сентября. По данным иранских СМИ в изгнании, после этого мужчину вызвали в полицию и сделали ему предупреждение, но затем отпустили.

Евросоюз, США и Великобритания 15 сентября ввели новые санкции в отношении Ирана за подавление протестных акций. МИД Исламской Республики назвал эти действия "незаконными и недипломатичными".

Задержание и смерть Амини

Махса Амини скончалась 16 сентября 2022 года после того, как была задержана полицией нравов по обвинению в неправильном ношении головного платка. Ее семья утверждает, что Махса умерла из-за жестокого обращения с ней в полиции. Тегеран отрицает это.

Смерть Амини вызвала массовые акции протеста по всему Ирану под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода!" Беспорядки продолжались на протяжении многих месяцев. По данным неправительственных организаций, в ходе протестных акций погибли более 550 демонстрантов, семеро мужчин были казнены.

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