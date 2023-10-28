В Иране девушка скончалась после конфликта с полицией нравов

16-летняя иранская школьница Армита Гераванд скончалась после предполагаемой конфронтации с полицией нравов. Она умерла в субботу, 28 октября, в одной из клиник Тегерана, сообщило иранское государственное информационное агентство ИРНА.

Около недели тому назад у девушки диагностировали смерть мозга. Ее трагическая судьба вызвала бурю возмущения в Иране и за рубежом.

По сообщениям правозащитников, месяц тому назад у Армиты Гераванд произошел конфликт в тегеранском метро с полицией нравов. Блюстители нравственности указали ей на отсутствие у нее головного платка. Государственные СМИ Ирана отрицают, что полиция нравов применила насилие к девушке. Согласно официальной версии, Гераванд из-за низкого кровяного давления упала и ударилась головой. На протяжении нескольких недель она находилась в коме.

Дело Махсы Амини и массовые протесты в Иране

Судьба Гераванд напомнила многим иранцам о трагической истории молодой иранской курдки Махсы Амини, которая осенью прошлого года была задержана полицией нравов по обвинению в неправильном ношении головного платка. После задержания она оказалась в больнице, где скончалась. Ее родственники считают, что она была забита до смерти в полицейском участке.

Смерть Амини вызвала самые массовые беспорядки в Иране за многие десятилетия. По данным правозащитников, в ходе протестов и столкновений с полицией погибли более 500 человек. Многие иранские женщины стали демонстративно отказываться от головного платка. Полиция нравов приостановила патрулирования, но в июле нынешнего года проверки ношения хиджабов возобновились.

Правительство Ирана также ужесточает уголовное законодательство. Согласно новому закону, который еще не вступил в силу, систематические нарушения правил ношения одежды будут караться денежными штрафами. Максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы и штраф в размере 5 тысяч евро в пересчете.

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