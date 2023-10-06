В Иране девушка в коме после столкновения с полицией нравов

Полиция нравов пыталась задержать 16-летнюю иранку Армиту Гараванд в метро Тегерана за отсутствие хиджаба. В результате девушка находится в коме, сообщают правозащитники. Власти Ирана все отрицают.

После задержания полицией нравов в метро Тегерана впала в кому 16-летняя иранка Армита Гараванд . Об этом в среду, 4 октября, сообщает правозащитная группа Hengaw и два собеседника информагентства Reuters.

По данным правозащитников, 1 октября девушку задержали за нарушение правила об "обязательном ношении хиджаба". В результате применения физического насилия со стороны полиции нравов Гараванд доставили в больницу. Иранские власти полностью отрицают связь полиции нравов с попаданием девушки в больницу: государственные СМИ Ирана утверждают, что у нее упало давление в поезде метро, в результате чего она упала и ударилась головой.

Hengaw сообщает, что к пострадавшей не пускают даже родственников, а мать Армиты Гараванд, Шахин Ахмади задержана за то, что подвергла критике запрет на посещение дочери. Глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) назвала происходящее "невыносимым". "И снова молодая девушка в Иране борется за свою жизнь. Лишь за то, что показала свои волосы в метро. Это невыносимо", - написала она в соцсети X.

Смерть Махсы Амини вызвала протесты в Иране

Чуть больше года назад, 16 сентября 2022-го, умерла 22-летняя Махса Амини - после того, как была задержана полицией нравов по обвинению в неправильном ношении головного платка. Ее семья утверждает, что Махса умерла из-за жестокого обращения с ней в полиции. Власти Ирана отрицают это.

Смерть Амини вызвала массовые акции протеста по всему Ирану под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода!" Беспорядки продолжались на протяжении многих месяцев. По данным неправительственных организаций, в ходе протестных акций погибли более 550 демонстрантов, семеро мужчин были казнены.

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