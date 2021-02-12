Иран пригрозил МАГАТЭ заблокировать доступ на свои атомные объекты

Иран пригрозил сильно ограничить доступ инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к своим атомным объектам в том случае, если до конца месяца не будет достигнут прорыв в конфликте с США вокруг его атомной программы. "Если атомная сделка не будет задействована в соответствии с договором до конца февраля, то мы, согласно решению парламента, будем обязаны приостановить выполнение дополнительного протокола МАГАТЭ", - заявил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в понедельник, 15 февраля.

Дополнительный протокол является частью Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), подписанного с Тегераном в 2015 году с целью не допустить производства Ираном ядерного оружия. Этот протокол обеспечивает инспекторам МАГАТЭ неограниченный доступ к иранским атомным объектам, разрешая, в частности, внезапные инспекции. Если этот документ утратит силу, то от атомной сделки фактически ничего не останется.

Постепенное свертывание сделки

После одностороннего выхода США из СВДП, Иран с мая 2019 года постепенно отказался от выполнения всех технических условий соглашения. В числе прочего, Тегеран начал обогащать уран до более высокого уровня, производить металлический уран, более быстрые центрифуги и складировать значительно больше урана, чем дозволено сделкой.

Недавно большое смятение вызвали слова главы иранской службы госбезопасности Махмуда Алави, косвенно пригрозившего производством ядерной бомбы в том случае, если США незамедлительно не откажутся от санкций против Ирана. Хатибзаде, однако, решительно отверг такую возможность. "Наша цель - мирный атомный проект, и здесь ничего не изменилось. С точки зрения ислама производство оружия массового поражения по-прежнему запрещено", - подчеркнул он.

Надежды на изменение курса США

Бывший президент США Дональд Трамп в мае 2018 года вышел из международной атомной сделки с Ираном. С помощью жестких санкций и сильного давления на руководство в Тегеране он намеревался заставить Иран согласиться на более строгие и долгосрочные условия договора. Санкции спровоцировали самый глубокий экономический кризис в Иране за всю его историю.

Президент Ирана Хасан Роухани продолжает надеяться на смену курса США при новом президенте Джо Байдене. При этом он настаивает на том, чтобы первый шаг навстречу сделали США, согласившись вернуться к столу переговоров.

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