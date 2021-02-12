Иран пригрозил МАГАТЭ заблокировать доступ на свои атомные объекты

Иран пригрозил сильно ограничить доступ инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к своим атомным объектам в том случае, если до конца месяца не будет достигнут прорыв в конфликте с США вокруг его атомной программы. "Если атомная сделка не будет задействована в соответствии с договором до конца февраля, то мы, согласно решению парламента, будем обязаны приостановить выполнение дополнительного протокола МАГАТЭ", - заявил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в понедельник, 15 февраля.
Дополнительный протокол является частью Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), подписанного с Тегераном в 2015 году с целью не допустить производства Ираном ядерного оружия. Этот протокол обеспечивает инспекторам МАГАТЭ неограниченный доступ к иранским атомным объектам, разрешая, в частности, внезапные инспекции. Если этот документ утратит силу, то от атомной сделки фактически ничего не останется.
Постепенное свертывание сделки
После одностороннего выхода США из СВДП, Иран с мая 2019 года постепенно отказался от выполнения всех технических условий соглашения. В числе прочего, Тегеран начал обогащать уран до более высокого уровня, производить металлический уран, более быстрые центрифуги и складировать значительно больше урана, чем дозволено сделкой.
Недавно большое смятение вызвали слова главы иранской службы госбезопасности Махмуда Алави, косвенно пригрозившего производством ядерной бомбы в том случае, если США незамедлительно не откажутся от санкций против Ирана. Хатибзаде, однако, решительно отверг такую возможность. "Наша цель - мирный атомный проект, и здесь ничего не изменилось. С точки зрения ислама производство оружия массового поражения по-прежнему запрещено", - подчеркнул он.
Надежды на изменение курса США
Бывший президент США Дональд Трамп в мае 2018 года вышел из международной атомной сделки с Ираном. С помощью жестких санкций и сильного давления на руководство в Тегеране он намеревался заставить Иран согласиться на более строгие и долгосрочные условия договора. Санкции спровоцировали самый глубокий экономический кризис в Иране за всю его историю.
Президент Ирана Хасан Роухани продолжает надеяться на смену курса США при новом президенте Джо Байдене. При этом он настаивает на том, чтобы первый шаг навстречу сделали США, согласившись вернуться к столу переговоров.
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США ввели новые санкции против Ирана
5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.
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Санкции США против Ирана - хроника противостояния
США вышли из соглашения по Ирану
8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.
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Санкции США против Ирана - хроника противостояния
Иран соблюдал условия сделки
До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.
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Какие санкции вступили в силу
После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.
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ЕС сожалеет о новых санкциях США
Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.
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Санкции США против Ирана - хроника противостояния
Иран намерен продолжать торговлю нефтью
Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".
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Санкции США против Ирана - хроника противостояния
Угрозы Тегерана на фоне санкций США
Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.
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Санкции США против Ирана - хроника противостояния
Введение санкций привело к протестам
Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.
Автор: Наталья Позднякова