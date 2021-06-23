Иран сообщил о предотвращении атаки на атомный объект близ Тегерана

Иранские службы безопасности предотвратили "диверсионное нападение" на объект, принадлежащий Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ, AEOI) неподалеку от Кереджа, в 40 километрах к западу от Тегерана. Об этом в среду, 23 июня, сообщило информационное агентство ISNA.

По данным Иранской государственной телерадиовещательной корпорации IRIB, атака была "сорвана" до того, как зданию "нанесли какой-либо ущерб", пострадавших тоже нет. Финансового урона удалось избежать.

Подробности нападения не приводятся, "начато расследование" инцидента. Между тем агентство Mehr News Agency сообщило, что для атаки мог использоваться беспилотный летательный аппарат, который был своевременно сбит.

Как следует из данных AEOI, объект близ Кереджа основан в 1974 году, официально цель его работы заявлена как повышение "качества почвы, воды, сельскохозяйственной и животноводческой продукции с применением атомных технологий".

Глава Организации по атомной энергии говорил о "ядерном терроризме"

Ранее, 20 июня, из-за внештатной ситуации приостановила работу единственная в Иране атомная электростанция - в Бушере.

До этого, 11 апреля, AEOI сообщила об аварии в распределительной электросети на атомном объекте в Натанзе. Руководитель организации Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Как утверждала газета The New York Times со ссылкой на источники в Тегеране, авария произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной.

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