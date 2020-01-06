Иран обвинил Израиль в атаке на ядерный объект в Натанзе

Власти Ирана обвинили Израиль в совершении атаки на ядерный объект в Натанзе. Она стала местью за позицию Тегерана по проблеме отмены американских санкций, заявил в понедельник, 12 апреля, представитель МИД Ирана. По его словам, целью атаки был срыв переговоров по иранской ядерной сделке. Представитель ведомства пригрозил ответными мерами.

В тот же день Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) подтвердила факт взрыва в Натанзе, в результате которого в одном из помещений ядерного объекта обрушился потолок. По словам официального представителя организации Бехруза Камальванди, зафиксирована также проблема в системе электроснабжения.

В ЕС и Германии обеспокоены последствиями для переговоров в Вене

Между тем министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) обеспокоен возможными последствиями аварии в Натанзе для начавшихся в Вене переговоров по Ирану. Переговорный процесс ввиду недавних событий имеет особенно важное значение, заявил он в Берлине.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также встревожен предполагаемой атакой на иранский ядерный объект. Любая попытка подорвать усилия по восстановлению ядерного соглашения с Ираном абсолютно неприемлема, подчеркнул он, выступая в Брюсселе. По словам главы европейской дипломатии, необходимо тщательно расследовать обстоятельства инцидента и установить, кто за ним стоит.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Иран крупнейшей угрозой стабильности в ближневосточном регионе. "Иран поддерживает террористов во всем мире", - заявил он после встречи в Иерусалиме с министром обороны США Ллойдом Остином. Он подчеркнул, что власти в Тегеране не отказывались от стремлений получить ядерное оружие. При этом Нетаньяху не ответил на обвинения Ирана в совершении атаки на объект в Натанзе.

ЕС продлил санкции против Ирана

Тем временем ЕС сообщил о продлении еще на один год санкций в отношении Ирана в связи с нарушением прав человека. Ограничительные меры будут действовать до 13 апреля 2022 года, говорится в заявлении Совета ЕС.

Черный список также несколько расширен, в него добавлены еще восемь человек и три организации из-за насилия в отношении демонстрантов в ноябре 2019 года. Тем самым в списке числятся 89 человек и четыре организации.

Иран заявил о теракте в Натанзе

В ночь на 11 апреля на ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент, который власти страны назвали "терактом". "Мы осуждаем теракт в Натанзе и попытку врагов Ирана помешать прогрессу страны в атомной области", - заявил вечером в тот же день вице-президент Али Акбар Салехи. Англоязычный иранский телеканал Press TV ("Пресс-ТВ") сообщил, что к "инциденту" на ядерном объекте привела проблема с электрической распределительной сетью.

Днем ранее в Натанзе был введен в эксплуатацию новый цех по производству усовершенствованных центрифуг. Церемония ввода в эксплуатацию центрифуг 164 IR-6 и 30 IR-5 на подземном объекте с участием президента Ирана Хасана Роухани 10 апреля транслировалась в эфире государственного телевидения.

Возобновились переговоры по Ирану

В феврале вступило в силу решение иранских властей, ограничивающее инспектирование ядерных объектов МАГАТЭ в рамках дополнительного протокола. В то же время Тегеран предупредил, что при необходимости обогатит уран до показателя, существенно превышающего международные договоренности.

В апреле в Вене начались переговоры по возвращению к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий с участием США. Так, 2 апреля состоялась видеоконференция совместной комиссии по СВПД, а 6 и 9 апреля в Вене прошли встречи рабочих групп в очном формате. Американский лидер Джо Байден сигнализировал возможность возвращения Вашингтона к участию в соглашении, из которого страна вышла во время президентства Дональда Трампа. Переговоры в Вене продолжатся 12 апреля.

Смотрите также: