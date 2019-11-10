 В Иране приостановлена работа единственной АЭС | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.06.2021

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Мир

В Иране приостановлена работа единственной АЭС

По сообщению государственной электрокомпании, приостановка работы Бушерской АЭС вызвана техническими причинами. Не исключены перебои в подаче электроэнергии.

Атомная электростанция в Бушере

Атомная электростанция в Бушере

В Иране единственная атомная электростанция - в Бушере - приостановила работу из-за внештатной ситуации, сообщило иранское государственное телевидение вечером в воскресенье, 20 июня. Представитель государственной электрокомпании Tavanir сообщил, что приостановка работы Бушерской АЭС началась 19 июня и продлится от трех до четырех дней.

Представитель не уточнил, какого рода технические проблемы возникли на АЭС, сказав лишь, что не исключены перебои в подаче электроэнергии. Ранее Tavanir сообщила, что на Бушерской АЭС ведутся ремонтные работы, которые продлятся до 25 июня. В марте иранские власти сообщили, что АЭС в Бушере может прекратить работу, поскольку Иран не в состоянии закупать у России запчасти и оборудование из-за санкций, введенных США в 2018 году.

Бушерская АЭС работает на уране, произведенном в России, а не Иране, и находится под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Агентство сообщило, что ему известно о проблемах на Бушерской АЭС, но отказалось от комментариев. Это первый случай приостановки работы Бушерской АЭС, которая была запущена в 2011 году с помощью России. В рамках мер по нераспространению ядерного оружия Иран обязан отправлять отработанные топливные стержни с АЭС в Бушере обратно в Россию.

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    Автор: Наталья Позднякова


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