 Кризис и санкции: чего ждать от нового президента Ирана? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 21.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Кризис и санкции: чего ждать от нового президента Ирана?

Победителем президентских выборов в Иране стал ультраконсервативный политик Эбрахим Раиси, который находится в санкционных списках ЕС и США. Изменится ли при нем внешнеполитический курс Тегерана?

Эбрахим Раиси

Эбрахим Раиси

Победу на президентских выборах, прошедших в Иране 19 июня, одержал председатель Верховного суда, ультраконсерватор, 60-летний Эбрахим Раиси. Он сменит на этом посту нынешнего лидера страны Хасана Роухани, который не имел права снова выдвигать свою кандидатуру после двух четырехлетних сроков подряд.

Рекордно низкая явка на выборах

Эбрахиму Раиси удалось набрать абсолютное большинство голосов уже в первом туре: за него проголосовали 17,8 млн или 62,2% избирателей. Его основной соперник - бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи, более ориентированный на реформы, - получил лишь около 3,3 млн (11,5%) голосов.

Выборы, однако, проходили при рекордно низкой явке: из 59 млн иранцев, обладающих правом голоса, на избирательные участки пришло менее половины.

Жительница Тегерана держит в руках плакат с изображением Раиси, 19 июня 2021 года

Жительница Тегерана держит в руках плакат с изображением Раиси, 19 июня 2021 года

В конце мая Совет стражей Конституции Ирана не допустил к участию в выборах бывшего спикера парламента Али Лариджани - близкого к верховному руководителю Али Хаменеи, однако способного оттянуть на себя голоса тех, кто традиционно привык голосовать за реформаторов. За два дня до голосования о выходе из предвыборной гонки объявили еще три кандидата - депутат Меджлиса от города Кум Алиреза Закани, бывший вице-президент Мохсен Мехрализаде и экс-секретарь Высшего совета национальной безопасности Саид Джалили.

По мнению наблюдателей, такое положение вещей вызвало недовольство иранцев, что, в свою очередь, вылилось в низкую явку. Оппозиция за рубежом призвала граждан страны бойкотировать выборы.

Санкции США привели к экономическому кризису в Иране

Высшая власть в Иране принадлежит верховному лидеру страны аятолле Али Хаменеи, однако президент также наделен широкими полномочиями.

Сторонники Раиси отмечают его победу на улицах Тегерана, 19 июля 2021 года

Сторонники Раиси отмечают его победу на улицах Тегерана, 19 июля 2021 года

Выборы проходят в критический для Ирана момент. Жесткие санкции, введенные администрацией бывшего президента США Дональда Трампа, стали для иранской экономики тяжелым ударом. Вашингтон пошел на такие меры после своего выхода из международной ядерной сделки, заключенной Тегераном с шестью мировыми державами в 2015 году.

Возобновление санкций ввергло иранскую экономику в глубокую рецессию, а Роухани подвергся критике со стороны ультраконсерваторов за свое доверие к Западу. На данный момент американские санкции не позволяют Ирану продавать нефть и вести торговлю с большинством стран мира.

Раиси находится в санкционных списках ЕС и США

Фигура Эбрагима Раиси хорошо знакома рядовым иранцам. Помимо прочего, он известен тем, что в 1980-х годах предположительно участвовал в преследовании и казнях политзаключенных. Новоизбранный президент Ирана принадлежит к ультраконсервативному лагерю страны: его представители не доверяют руководству США и жестко критикуют Роухани. Главными предвыборными обещаниями Раиси были борьба с нищетой и коррупцией, строительство четырех миллионов новых домов и создание "народного правительства ради сильного Ирана".

Центрифуги для обогащения урана в Иране

Центрифуги для обогащения урана в Иране

Эксперт аналитического центра Chatham House, замдиректора программы по изучению Ближнего Востока и Северной Африки Санам Вакил считает, чтопобеда Раиси на выборах поставит Европу в затруднительное положение.

С 2019 года Раиси находится в санкционных списках Евросоюза и США за нарушения прав человека во время антиправительственных протестов 2019 года, указывает она. Таким образом Раиси станет первым действующим президентом Ирана, подпавшим под санкции США еще до занятия этого поста.

Раиси готов соблюдать условия ядерной сделки

Кроме того, фигура Раиси плохо знакома международному сообществу, и его позиции по важным региональным и глобальным вопросам пока не ясны, отмечает Вакил. "Поэтому европейские страны, особенно Франция, Германия и Великобритания, будут относиться к нему весьма осторожно и одновременно действовать более сплоченно", - поясняет эксперт.

Хотя Раиси резко критиковал международную ядерную сделку 2015 года, в ходе избирательной кампании он, равно как и остальные кандидаты, подчеркивал свою готовность соблюдать условия ядерного соглашения. Похоже, Раиси понимает, что, став президентом, он будет вынужден считаться с плохой экономической ситуацией в стране. А она может улучшиться лишь в том случае, если США вернутся к соглашению и отменят санкции.

В данный момент в Вене продолжаются международные переговоры по возобновлению ядерной сделки. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф. Многие наблюдатели полагают, что переговоры завершатся еще до августа, когда Эбрагим Раиси официально займет пост президента.

Каким должен быть курс ЕС и ФРГ в отношении Тегерана?

Впрочем, одной приверженности ядерному соглашению мировому сообществу будет недостаточно, считает внешнеполитический эксперт фракции СвДП в бундестаге Биджан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai). "Ядерная сделка с Ираном будет иметь смысл только в том случае, если будут достигнуты дополнительные договоренности - к примеру, относительно иранской ракетной программы и роли Ирана в регионе", - отмечает он в беседе с DW.

Джир-Сарай также считает, что в своей политике в отношении Ирана Евросоюз и ФРГ должны руководствоваться не только своими интересами, но и ценностями. В частности, нельзя игнорировать деструктивную роль Тегерана в регионе, а также вопиющие нарушения прав человека в стране, резюмирует парламентарий.

Смотрите также:

  • Иранский флаг на фоне нефтяной вышки

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США ввели новые санкции против Ирана

    5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

  • Президент Трамп после оглашения решения о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США вышли из соглашения по Ирану

    8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

  • Логотип МАГАТЭ

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран соблюдал условия сделки

    До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

  • Трамп показывает свою подпись под документом о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Какие санкции вступили в силу

    После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

  • Могерини и Зарифи

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    ЕС сожалеет о новых санкциях США

    Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

  • Хасан Роухани

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран намерен продолжать торговлю нефтью

    Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

  • Мохаммад Джавад Зариф

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Угрозы Тегерана на фоне санкций США

    Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

  • Протесты в Иране (фото из архива)
    Еще по теме

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Введение санкций привело к протестам

    Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 01:51

Конфликт США и Ирана: что дальше?

Аудио- и видеофайлы по теме

Сможет ли Европа спасти ядерную сделку с Ираном?  

Самые жесткие санкции США против Ирана вступили в силу  

Также по теме

Iran Raisi gewinnt Präsidentschaftswahl

Новым президентом Ирана избран консерватор Эбрахим Раиси 19.06.2021

По данным главы штаба по выборам, большинство голосов получил председатель Верховного суда Ирана, консерватор Эбрахим Раиси. У его основного соперника - экс-главы КСИР Мохсена Резаи - на 14,5 млн голосов меньше.

Iran Wahlen

В Иране проходят президентские выборы 18.06.2021

Из семи допущенных кандидатов в выборах президента Ирана участвуют четыре. Наибольшие шансы на победу имеет консерватор Эбрахим Раиси.

Реклама