Зачем белорусский правитель Лукашенко ездил в Тегеран

Александр Лукашенко побывал с двухдневным визитом в Иране. Чем Тегеран интересен Минску - и при чем здесь Москва и Пекин? DW поговорила с экспертами.

Дорожная карта сотрудничества до 2026 года, которая подразумевает взаимодействие в политической, экономической, научно-технической, консульской, образовательной сферах, а также в области туризма, СМИ, культуры и искусства - таковы официальные итоги визита Александра Лукашенко 12-13 марта в Иран.

Между тем, некоторые эксперты убеждены, что правитель Беларуси ездил в Тегеран по поручению Кремля. Так ли это?

Лукашенко договаривался о поставках оружия в РФ?

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что Александр Лукашенко во время поездки в Тегеран выступил в роли "вассала Кремля". По их мнению, с помощью правителя Беларуси Россия стремится углубить сотрудничество с Ираном.

"Его визит в Тегеран, вероятно, является составляющей более широких усилий Кремля ради получения постоянной поддержки со стороны Ирана в условиях международных санкций (…) Кремль, вероятно, и дальше будет использовать влияние Лукашенко для углубления сотрудничества с Тегераном", - говорится в ежедневном аналитическом обзоре ISW за 13 марта .

Накануне поездки Лукашенко в Иран белорусский оппозиционный политик, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко заявил , что Лукашенко едет договариваться с Ираном о поставках Российской Федерации оружия для продолжения войны против Украины. "Мы знаем о том, что уже на протяжении определенного времени идет проработка и подготовка производства баллистических ракет на территории Беларуси, а также дронов в интересах РФ, - отметил Латушко. - Фактически Лукашенко совершает визиты в те страны, которые в перспективе или уже сегодня, можно утверждать, являются "осью зла". Это Россия, Беларусь, Иран. Наверное, следующий визит Лукашенко совершит в Северную Корею. Вопрос только в отношении Китая, готов ли будет Китай войти в эту ось зла?".

Эксперт Финского института международных отношений Григорий Нижников также не исключает, что Минск и Тегеран могут обсуждать создание каких-то совместных военно-технических производств, однако он сомневается, что Беларусь может предложить Ирану "что-то серьезное, чтобы Москва это оплатила". "Я думаю, что Москва получает от Ирана все то оружие, которое Иран хочет поставить, напрямую. Соответственно, в чем смысл Лукашенко?", - рассуждает собеседник DW.

"Беларусь и Иран - partners in crime"

"Беларусь и Иран - partners in crime. Это две страны, которые помогают России (в войне против Украины. - Ред.), и об этом все знают, это их объединяет, под давлением международного сообщества им сейчас нужно взаимодействовать", - говорит киевская эксперт по вопросам Восточной Азии Наталия Плаксиенко-Бутырская.

Григорий Нижников Фото: privat

Она также обращает внимание на то, что Беларусь подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), членом которой недавно стал и Иран. "Есть международная организация, которая открыта для двух этих стран, находящихся под санкциями и в немилости цивилизованного мира. На этих полях они будут взаимодействовать. Плюс Лукашенко заявил, что они поговорили о поддержке на дипломатическом уровне, то есть что касается вопросов санкций и каких-то других вещей на международном уровне. На площадках ООН они будут поддерживать друг друга", - объясняет собеседница DW.

Иран научит Беларусь обходить санкции?

Напомним, Иран находится под санкциями США с 1979 года, в 2022 году Запад расширил санкции против Тегерана за поддержку России в войне против Украины и за жесткое подавление иранских протестов. Президент Ирана Эбрахим Раиси во время недавних переговоров с Александром Лукашенко заявил, что готов поделиться с Беларусью способами развития экономики в условиях западных санкций.

"Иран научился обходить санкции, и, более того, производить элементы военно-промышленного комплекса, которые оказались интересны России. Этим пытаются воспользоваться и РФ, и Беларусь", - говорит Наталия Плаксиенко-Бутырская.

В этой связи она также обращает внимание на то, что против санкционного давления выступает и Китай: "Китаю не нравится, что западные страны наложили некоторые санкции на его представителей из-за ситуации с правами человека в Гонконге и Синцзян-Уйгурском регионе. Но если окажется, что он каким-то образом помогает России, могут наложить санкции и из-за действий в отношении Тайваня. Китай громко заявляет, что он противник санкций, а вокруг него формируется круг стран (Россия, Иран, Беларусь), объединенных противостоянием Западу".

Наталия Плаксиенко-Бутырская Фото: privat

Какие экономические выгоды от сотрудничества с Ираном

Наталия Плаксиенко-Бутырская также считает, что Лукашенко важно найти рынки сбыта, потому что Запад для него полностью закрылся. И, по ее мнению, Иран может стать для РБ не только рынком сбыта, но и важным логистическим путем.

"Лукашенко поехал в Тегеран, в первую очередь, за деньгами. Он будет смотреть, какие экономические выгоды это может принести. И, понятно, для него это сейчас очень важно как-то присоединиться, я бы так это назвал, к этой антизападной коалиции, которая сейчас формируется, и посмотреть, какие выгоды политические и экономические он может из этого получить", - отмечает Григорий Нижников.

Однако, по его мнению, желаемого для Александра Лукашенко эффекта этот визит не принесет. "Думаю, выгода будет порядка 100 миллионов долларов. Это просто капля в море, - говорит Нижников. - Сейчас белорусскую продукцию, которая шла на Запад, больше не поставишь никому, а Россия сама поставляет и калий, и нефтепродукты. И куда Лукашенко деваться, он сам не знает. Иран принял его как любая восточная страна: расстелили ковер, налили чаю и меда в уши. Мы это наблюдаем двадцать лет. Он двадцать лет ездит в Иран и обещает, что завтра будет новое время, мы тут таких дел наделаем… Но ничего не случается".

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