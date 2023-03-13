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Президент Ирана Эбрахим Раиси и властитель Беларуси Александр Лукашенко
Президент Ирана Эбрахим Раиси и властитель Беларуси Александр ЛукашенкоФото: Office of the Iranian Presidency/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаБеларусь

Иран и Беларусь договорились о расширении сотрудничества

Сергей Куприков
50 мин. назад

Президент Ирана Эбрахим Раиси и правитель Беларуси Александр Лукашенко подписали в Тегеране дорожную карту сотрудничества.

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Президент Ирана Эбрахим Раиси и правитель Беларуси Александр Лукашенко подписали в Тегеране дорожную карту сотрудничества до 2026 года. Как сообщает в понедельник, 13 марта, государственное агентство БелТА, документ подразумевает сотрудничество Минска и Тегерана в политической, экономической, научно-технической, консульской, образовательной сферах, а также в области туризма, СМИ, культуры и искусства.

В ходе переговоров Раиси и Лукашенко заявили о намерении укреплять связи во всех областях. Глава иранского государства указал, что Иран готов поделиться с Беларусью способами развития экономики в условиях санкций Запада.

В 2022 году товарооборот между двумя странами составил 100 млн долларов, что втрое больше показателя предыдущего года. Объемы белорусского экспорта в Иран превысили 81 млн долларов, увеличившись в шесть раз. Беларусь поставляет в Иран в основном калийные удобрения, лесоматериалы, синтетические нити, а импортирует продукты питания.

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