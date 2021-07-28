Россия окажет Таджикистану военную поддержку из-за наступления талибов в Афганистане

На фоне наступления радикально-исламского движения "Талибан" в Афганистане Россия окажет военную поддержку Таджикистану и Кыргызстану. Речь идет о поддержке "в модернизации национальных вооруженных сил, оснащении их вооружением и военной техникой, обучении кадров", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, 28 июля, на совещании с коллегами из стран - участниц ШОС в Душанбе.

Кроме того, РФ намерена повысить боевую готовность собственных военных баз в Таджикистане и Кыргызстане и укрепить их потенциал по реагированию на кризисные ситуации, отметил далее Шойгу. На следующей неделе в Центральной Азии пройдут российско-таджикско-узбекские учения, которые являются мерой реагирования на обострение ситуации в Афганистане, сообщил Шойгу.

Одновременно глава российского оборонного ведомства обвинил США в преждевременном выводе сил из Афганистана. По его мнению, Вашингтон несет ответственность за обострение ситуации в регионе. "Надеемся, что конфликтующие силы в Афганистане сумеют найти точки соприкосновения и стабилизировать обстановку в интересах мирного развития страны", - добавил он.

Шойгу заявил о проникновении в Афганистан боевиков ИГ

Кроме того, Шойгу сообщил о проникновении на территорию Афганистана боевиков "Исламского государства" (ИГ) и других террористических группировок из Сирии, Ливии и других стран. Данный процесс вызывает "особое беспокойство", добавил он.

С 1 мая, когда из Афганистана начался вывод сил НАТО, талибы, по данным властей в Кабуле, взяли под контроль около половины из 400 районов страны. В американской разведке не исключают, что после ухода сил коалиции Афганистан может снова погрузиться в хаос и насилие гражданской войны, а признанный мировым сообществом президент страны Ашраф Гани будет свергнут в течение полугода.

Ситуация в Таджикистане на фоне обострения обстановки на южной границе

Несколько недель назад начался массовый переход афганских военных через границу Таджикистана. Только за одну ночь в начале июля на таджикскую территорию прибыли более тысячи военнослужащих Афганистана, которые пытаются спастись от исламистов, ведущих наступление на севере Афганистана.

В связи с захватом талибами областей в Афганистане, граничащих с Таджикистаном, Душанбе обратился к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь в охране южной границы страны. Отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, поэтому "в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным", заявил постоянный и полномочный представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов.

В середине июля Таджикистан провел военные учения. Кроме того, Душанбе перебросил около 20 тысяч солдат к южной границе.

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