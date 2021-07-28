Россия окажет Таджикистану военную поддержку из-за наступления талибов в Афганистане

На фоне наступления радикально-исламского движения "Талибан" в Афганистане Россия окажет военную поддержку Таджикистану и Кыргызстану. Речь идет о поддержке "в модернизации национальных вооруженных сил, оснащении их вооружением и военной техникой, обучении кадров", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, 28 июля, на совещании с коллегами из стран - участниц ШОС в Душанбе.
Кроме того, РФ намерена повысить боевую готовность собственных военных баз в Таджикистане и Кыргызстане и укрепить их потенциал по реагированию на кризисные ситуации, отметил далее Шойгу. На следующей неделе в Центральной Азии пройдут российско-таджикско-узбекские учения, которые являются мерой реагирования на обострение ситуации в Афганистане, сообщил Шойгу.
Одновременно глава российского оборонного ведомства обвинил США в преждевременном выводе сил из Афганистана. По его мнению, Вашингтон несет ответственность за обострение ситуации в регионе. "Надеемся, что конфликтующие силы в Афганистане сумеют найти точки соприкосновения и стабилизировать обстановку в интересах мирного развития страны", - добавил он.
Шойгу заявил о проникновении в Афганистан боевиков ИГ
Кроме того, Шойгу сообщил о проникновении на территорию Афганистана боевиков "Исламского государства" (ИГ) и других террористических группировок из Сирии, Ливии и других стран. Данный процесс вызывает "особое беспокойство", добавил он.
С 1 мая, когда из Афганистана начался вывод сил НАТО, талибы, по данным властей в Кабуле, взяли под контроль около половины из 400 районов страны. В американской разведке не исключают, что после ухода сил коалиции Афганистан может снова погрузиться в хаос и насилие гражданской войны, а признанный мировым сообществом президент страны Ашраф Гани будет свергнут в течение полугода.
Ситуация в Таджикистане на фоне обострения обстановки на южной границе
Несколько недель назад начался массовый переход афганских военных через границу Таджикистана. Только за одну ночь в начале июля на таджикскую территорию прибыли более тысячи военнослужащих Афганистана, которые пытаются спастись от исламистов, ведущих наступление на севере Афганистана.
В связи с захватом талибами областей в Афганистане, граничащих с Таджикистаном, Душанбе обратился к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь в охране южной границы страны. Отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, поэтому "в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным", заявил постоянный и полномочный представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов.
В середине июля Таджикистан провел военные учения. Кроме того, Душанбе перебросил около 20 тысяч солдат к южной границе.
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Лидер по производству опиума
Более 90 процентов опиума, поступающего на мировой рынок, производится сегодня в Афганистане. В 2013 году опийным маком, из которого делают как опиум, так и героин, в стране было засеяно 209 тысяч гектаров.
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Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает
Новые посевы, бóльшие объемы
В ноябре 2013 года Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (UNODC) обнародовало годовой отчет, в котором пришло к неутешительным выводам. Согласно отчету, объем произведенного в Афганистане опиума по сравнению с 2012 годом вырос почти на 50 процентов, достигнув 5,5 тыс тонн.
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Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает
Есть ли связь с выводом войск НАТО?
В ООН предполагают, что существует связь между приведенными в докладе цифрами и запланированным на 2014 год выводом войск международной коалиции из Афганистана. Эксперты не исключают, что крестьяне расширяют посевы мака, чтобы подготовиться к временам политической и экономической нестабильности.
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Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает
Почти миллиард долларов
По оценкам Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, стоимость произведенного в 2013 году в Афганистане опиума составляет 950 млн долларов. Это соответствует 4 процентам ВВП страны.
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Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает
Соблазн велик
Несмотря на то, что посев опийного мака в Афганистане запрещен законом, искушение для местных крестьян велико: за килограмм этой сельхозкультуры дают до 150 долларов США. Попытки зарубежных экспертов-аграриев убедить крестьян перейти к возделыванию хлопка до сих пор не принесли результата. Причина - невысокая прибыль плюс проблемы со сбытом.
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Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает
Проблемная провинция Гильменд
Согласно отчету Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, почти половина выращенного в Афганистане в 2013 году опийного мака приходится на южную провинцию Гильменд, которая считается оплотом "Талибана". Местные власти пытаются противостоять выращиванию мака, позволяя себе уничтожать его посевы на полях и разрушать источники орошения земель.
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Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает
Безнадежное дело?
Поддержку в борьбе с наркотиками Кабул получает также из Вашингтона. В начале 2013 года Афганистан и США подписали договор, по которому Кабул получит 250 млн долларов для улучшения работы судебных органов и полиции. Важную роль тут играет и борьба с посевами опийного мака. Тем не менее, по данным афганских властей, в 2011 году почти 200 тыс крестьянских хозяйств жили за счет его выращивания.
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Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает
Бизнес для "Талибана"
Выгоду от торговли наркотиками извлекают и радикальные исламисты: как правило, крестьяне платят отчисления талибам, которые с помощью этих денег финансируют свою борьбу с правительством в Кабуле и войсками международной коалиции. Между тем до свержения режима талибов в 2001 году выращивание опийного мака в Афганистане было строго запрещено.
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Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает
Наркозависимые дети
Большие объемы выпуска опиума и героина приводят к росту числа наркоманов. Наркотики в Афганистане не только производят, но и потребляют в крупных масштабах. По оценкам ООН, почти полмиллиона афганцев являются наркозависимыми, среди них 300 тысяч детей.
Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов