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Фото: Rolf Poss/IMAGO
СМИМолдова

Власти Молдовы приостанавливают вещание шести телеканалов

Павел Мыльников
11 мин. назад

Кишинев объяснил приостановку действия лицензий на вещание ряда телеканалов защитой информационного пространства. Эти СМИ тенденциозно освещали события в Молдове и войну в Украине, заявила премьер Гаврилица.

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Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдовы в пятницу, 16 декабря, приостановила действие лицензий шести телеканалов - TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova и RTR Moldova - на время действия чрезвычайного положения. Мера вступит в силу с 19 декабря. Решение принято с целью защиты информационного пространства и предотвращения риска дезинформации, объяснил Кишинев.

Эти СМИ неоднократно нарушали Кодекс об аудиовизуальных услугах, тенденциозно отражая события в самой Молдове, а также события, связанные с войной России против Украины, отметила премьер-министр республики Наталья Гаврилица. Почти через 10 месяцев после начала войны в соседнем государстве пропаганда в Молдове не прекратилась, а, наоборот, усилилась, добавила глава правительства.

Президент Санду поддержала позицию правительства

Президент Молдовы Майя Санду поддержала позицию правительства. Приоритетом для Кишинева выступает сохранение мира и стабильности в стране, заявила она. Защита национального информационного пространства  является "важным шагом для предотвращения попыток дестабилизации, затеянных лицами, которые находятся под международными санкциями", объяснила глава государства.

Чрезвычайное положение в Молдове было введено 24 февраля в связи с началом войны в Украине. С тех пор режим ЧП неоднократно продлевали.

В июне в Молдове вступил в силу закон об информационной безопасности, запрещающий новостной и аналитический контент из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении, к которым относится Россия.

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