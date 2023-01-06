Зеленский поблагодарил Шольца за БМП Marder и ЗРК Patriot

На 317-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 6 января (время московское).

США объявили о новом пакете военной помощи Украине в 3 млрд долларов

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США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 3 млрд долларов (2,82 млрд евро). О выделении средств сообщили в ходе брифинга в Белом доме. Пакет предусматривает 225 млн долларов (211 млн евро) на долгосрочное укрепление военного потенциала Украины и модернизацию ВС этой страны, а также 682 млн долларов (640 млн евро) - партнерам Вашингтона на восточном фланге НАТО на закупку оружия.

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Десять секретных офшорных трастов, созданных в интересах российского олигарха Романа Абрамовича, были оперативно реорганизованы в начале февраля 2022 года - за три недели до начала войны РФ в Украине. Об этом сообщила газета The Guardian. Большой объем бумаг был передан изданию на условиях анонимности. Доступ к ним, по всей видимости, был получен в результате взлома серверов кипрской офшорной компании, которая управляет трастами.

Масштабная реорганизация началась всего через несколько дней после того, как западные власти пригрозили ввести санкции против российских олигархов в случае полномасштабного вторжения России в Украину. Анализ документов показывает, что изменения сделали семерых детей Абрамовича, младшему из которых - девять лет, бенефициарами трастов с активами на сумму не менее 4 млрд долларов (3,7 млрд евро). При этом общая стоимость может быть еще выше, пишет издание.

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением по случаю православного Рождества. "Где бы мы ни находились сейчас - дома, на работе, в окопе, в дороге, в Украине или за рубежом, - наша семья едина как никогда. Едина в своей вере в единую победу", - подчеркнул украинский лидер в видеообращении.

Верещук предупредила о возможных провокациях РФ в храмах

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Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук предупредила о возможных провокациях РФ в храмах на оккупированных территориях во время празднования православного Рождества. "Есть информация, что на православное Рождество россияне готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях", - написала она в Telegram-канале, призвав проявлять осторожность и по возможности воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в телефонной беседе обменялся с президентом Украины Владимиром Зеленским мнениями о политической, военной и гуманитарной ситуации в Украине. Об этом сообщили в канцелярии Шольца. Глава кабмина Германии подтвердил непоколебимую солидарность с Украиной "перед лицом развязанной агрессии РФ". По словам Шольца, в 2022 году федеральное правительство Германии оказало Украине поддержку на сумму более 12 млрд евро и продолжит этот курс в 2023 году.

Зеленский в свою очередь поблагодарил Берлин за мощный оборонный пакет, в частности несколько десятков БМП Marder и батарею Patriot. "Обсудили дальнейшее сотрудничество для усиления украинской армии", - написал украинский лидер в Telegram. Канцлер ФРГ и президент Украины договорились продолжать конструктивный обмен мнениями, в том числе - с учетом украинских предложений по мирному урегулированию.

Подоляк о "перемирии": Не воспринимайте слова РФ серьезно

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Воздушная тревога, объявленная на всей территории Украины, и обстрел Херсона показали всю сущность российского "перемирия", заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, призвав не воспринимать всерьез слова правящего режима РФ. "6 января. По всей Украине воздушная тревога. Дети в холодных бомбоубежищах. В Херсоне атакована пожарная станция. Это сущность российского "перемирия". Убивать в спину, имитируя тишину. Так что "никогда"... Никогда не воспринимайте слова России серьезно. Это всегда примитивный циничный обман", - написал Подоляк в Twitter.

США ввели новые санкции в связи с поставками Ираном дронов России

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Соединенные Штаты ввели новые санкции против поставщиков иранских беспилотников, которые, по данным Вашингтона, использовались Россией для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Украине. В санкционный список включены шесть руководителей и членов правления иранской компании Qods Aviation Industries (QAI), говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США. Отмечается, что QAI, которая находится под американскими санкциями с 2013 года, является крупнейшим в Иране разработчиком и производителем беспилотных летательных аппаратов.

"Мы и дальше будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы лишить Путина оружия, которое он использует для ведения своей варварской и неспровоцированной войны против Украины", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

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Минобороны Беларуси объявило о прибытии в республику очередного эшелона с военной техникой для наращивания совместной с Россией региональной группировки войск. На кадрах, опубликованных пресс-службой ведомства в Facebook , показаны военные грузовики марок "КамАЗ" и "Урал". Утром 6 января белорусский правитель Александр Лукашенко посетил 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, где размещена одна из российских воинских частей, сообщила его пресс-служба. "Общее дело делаем", - заявил Лукашенко, выслушав доклад российского офицера о завершении боевого слаживания частей и соединений российско-белорусской группировки войск.

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В Ростове-на-Дону по подозрению в намерении поджечь военкомат задержаны три человека, сообщает издание 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Как пишет Baza, задержание произошло еще в ночь на 3 января. Двоим задержанным по 17 лет, третьему - 21 год. По версии следствия, молодые люди договорились поджечь здание военкомата с помощью коктейлей "Молотова", но не смогли этого сделать "по независящим от них причинам", говорится в Telegram-канале издания. Дома у подозреваемых прошли обыски.

Германия передаст Украине около 40 БМП Marder

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Посольство РФ в Берлине резко раскритиковало решение правительства Германии о поставках Украине БМП Marder и ЗРК Patriot. "Решительно осуждаем данное решение и рассматриваем его в качестве очередного шага к эскалации конфликта в Украине ", - говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства. Посольство обвинило ФРГ и "страны коллективного Запада" в отсутствии заинтересованности в мирном урегулировании конфликта. Отмечается, что решение Берлина о поставке Киеву тяжелых вооружений "самым негативным образом отразится на состоянии российско-германских отношений".

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Объявленное Кремлем в одностороннем порядке прекращение огня по случаю православного Рождества - "грубая попытка России скрыть свою ответственность" за продолжающиеся обстрелы территории Украины, в том числе удары по критически важным объектам и гражданскому населению, заявило министерство иностранных дел Франции. "Это еще одно свидетельство цинизма России, которая с 24 февраля последовательно демонстрирует, что она не желает мира и мало заботится о своих международных обязательствах, включая обязательства в рамках Устава ООН", - говорится в сообщении . "Франция подтверждает свою глубокую убежденность в том, что справедливый и прочный мир не может быть достигнут без полного вывода российских войск со всей территории Украины. Это единственный способ положить конец испытаниям, с которыми уже почти 11 месяцев сталкивается украинский народ, мужественно борющийся за свою свободу и независимость против российского агрессора", - отмечает МИД.

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Берлин планирует направить Киеву около 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder, сообщил журналистам официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). По его словам, БМП могут быть поставлены уже в первом квартале этого года. До конца марта также ожидается поставка Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Обучение украинских военнослужащих будет проходить в Германии и займет около восьми недель, отметил Хебештрайт.

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В Киеве умерла еще одна пострадавшая при ракетных обстрелах столицы 29 декабря, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, 40-летняя женщина находилась в больнице в тяжелом состоянии. "Это третья жертва варварской атаки россиян накануне Нового года", - написал Кличко в Telegram-канале.

Украинские власти сообщают об утренних ударах по ряду городов

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За несколько часов до начала режима прекращения огня российские военные обстреляли города Краматорск и Курахово Донецкой области, сообщили украинские власти. "Краматорск. Оккупанты дважды ударили ракетами по городу. Есть попадание в частный жилой дом", - написал замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram-канале . По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В результате обстрела Курахово повреждения получили жилые дома и здание городской больницы, где в момент удара находился 21 человек, рассказал Тимошенко. Одна из сотрудниц больницы была ранена - ей оказывается медицинская помощь.

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За сутки 5 января войска РФ совершили 58 обстрелов Херсонской области, сообщил глава военной администрации региона Ярослав Янушевич. "Мирные населенные пункты области обстреляли из артиллерии, РСЗО, минометов и танков, - написал он в Telegram-канале . - Херсон армия РФ атаковала 14 раз - под вражеским огнем оказались жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в пожарную часть, частные и многоквартирные дома". По словам Янушевича, в результате российских обстрелов погибли шесть человек, еще четверо получили ранения разной степени тяжести. "Среди погибших - 12-летний мальчик. Его россияне убили вместе с мамой и папой в собственном доме, когда обстреляли Берислав", - добавил глава ОВА.

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Российские войска утром 6 января обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Херсоне, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook . "К сожалению, один из наших коллег в результате атаки погиб. Еще четверо - пострадали. Повреждены также техника и здание подразделения", - говорится в сообщении. Спасатели отмечают, что это вторая пожарная часть за два дня, которая попала под обстрел РФ.

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Минобороны России подтвердило, что с 12.00 6 января до 24.00 7 января объявлен режим прекращения огня "по всей линии боевого соприкосновения сторон" в Украине. Несмотря на его соблюдение российской стороной, "киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск", говорится в сообщении ведомства. Между тем по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. УНИАН пишет, что она может быть связана со взлетом истребителей с территории Беларуси.

Британская разведка: "ДНР" и "ЛНР" дорого обойдутся России

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По оценкам британской военной разведки, территории на востоке Украины, аннексированные Россией в нарушение международного права, потребуют значительных затрат российских финансов. Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" представляли собой серьезную нагрузку для российских финансов, говорится в ежедневной сводке министерства обороны Великобритании в Twitter. В рамках фиктивных "референдумов", не признанных во всем мире, Россия в сентябре 2022 года объявила "ДНР" и "ЛНР" своими территориями, а в конце года военные формирования "народных республик" были официально включены в состав вооруженных сил РФ. "Теперь, когда Кремль открыто заявил об их поддержке, они, вероятно, принесут большие политические, дипломатические и финансовые издержки для России, которые продлятся намного дольше текущей фазы конфликта", - отмечает разведка.

Хроника событий 6 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 5 января 14.00 - 23.59 >>>

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