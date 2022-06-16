 Зеленский сообщил о ″хороших новостях″ по итогам встречи Рамштайн-3 | Новости из Германии об Украине | DW | 16.06.2022

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Украина

Зеленский сообщил о "хороших новостях" по итогам встречи Рамштайн-3

Украина получила четкий сигнал, что военная поддержка страны станет постоянной, рассказал Зеленский, отдельно поблагодарив президента США за новые поставки оружия.

Встреча министров обороны мировых стран на конференции в формате Рамштайн в Брюсселе

Встреча министров обороны мировых стран на конференции в "формате Рамштайн" в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о "действительно хороших новостях" по итогам встречи министров обороны около 50 стран мира в "формате Рамштайн" в Брюсселе, на которой обсуждалась военная помощь Украине. Об этом Зеленский рассказал в своем ежедневном видеообращении, опубликованном в среду, 15 июня.

"Ожидаем увеличения поддержки. Имеем четкий сигнал, что оборонная поддержка Украины будет постоянной", - сказал Зеленский, отметив в том числе конференцию доноров в Копенгагене с участием 14 стран, которую организуют Великобритания и Дания.

Новый пакет военной помощи из США

Зеленский отдельно поблагодарил президента США Джо Байдена "за лидерство в мобилизации помощи всех партнеров", за новую военную помощь Киеву объемом 1 млрд долларов и пакет гуманитарной поддержки на 225 млн долларов. Вошедшие в новый пакет артиллерийские и ракетные установки особенно важны Украине в битве в Донбассе, подчеркнул Зеленский.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, в новый пакет войдут 18 гаубиц M777 и машины для их буксировки, а также 46 000 снарядов к ним калибра 155 мм. Украине также передадут управляемые снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО). 650 млн долларов из этого пакета пойдут в отдельный фонд, который позволит Украине получить еще две системы береговой обороны Harpoon, а также тысячи защищенных раций, приборов ночного видения, тепловизоров и оптических прицелов.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) объявила о выделении Украине трех систем залпового огня MARS II, "многих сотен" ракет и запчастей к ним.

"Мы обсудили с президентом Байденом тактическую ситуацию на поле боя и то, как приблизить нашу победу: санкции, политика, экономическое взаимодействие", - рассказал украинский президент. Зеленский добавил, что принял приглашения на участие в саммите "большой семерки" в Германии, который пройдет с 26 по 28 июня, и в саммите НАТО в Мадриде, намеченном на 28-30 июня.

Поддержка заявки Украины на статус кандидата в ЕС

Зеленский также сообщил о визите в Киев премьер-министров Черногории и Албании Дритана Абазовича и Эди Рамы и общении по видеосвязи с премьером Северной Македонии Димитаром Ковачевски. Лидеры трех стран заверили Украину в поддержке ее заявки на получение статуса страны-кандидата в члены ЕС, рассказал Зеленский. "Во всех международных контактах слышу восхищение действиями наших защитников", - подчеркнул украинский президент. 

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) провела в Киеве переговоры о получении Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС, по итогам которых пообещала предоставить рекомендацию Еврокомисии к концу этой недели.

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    Автор: Виталий Кропман


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