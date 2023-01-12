Три сценария будущего РФ: исследование Европарламента

12 января исследователи при Европарламенте представили свои доклады с видением главных проблем 2023 года и их возможных решений. Один из десяти докладов был посвящен будущему Российской Федерации. После войны в Украине Россия ослабнет в военном, экономическом и геополитическом отношении, однако это не значит, что она станет менее опасной для своих граждан и для Европы, считает автор доклада, политический аналитик исследовательской службы Европарламента Анна Каприле, с которой пообщалась корреспондент DW.

Каприле убеждена, что перспектива демократических преобразований в России слишком далека, и страну постигнет участь следующего несостоявшегося государства на карте мира - "гигантской Северной Кореи", процитировала эксперт издание The New York Times. "Несостоявшейся империи - в любом случае", - говорит политолог.

Первый сценарий: тоталитаризм

Она представила три сценария развития событий в РФ. Первый сценарий реализуется уже сейчас, уверена она. Согласно ему, режим президента РФ Владимира Путина эволюционирует в утрированную версию самого себя в сторону укореняющегося сверхавторитарного, сверхцентрализованного, полутоталитарного либо тоталитарного режима.

Все более жесткие репрессии и, возможно, введение военного положения, позволят федеральным и региональным властям отвечать на требования войны, среди которых и новая волна мобилизации. Параллельно будут стремительно внедряться и расширяться программы идеологической обработки, рассчитанные, прежде всего, на молодежь.

"Российские аналитические центры уже подготовили проект с разными моделями развития этого сценария под красноречивыми названиями. Наиболее перспективный, по мнению их авторов, -"СССР 2.0", а наиболее спорный - "Нация Z". Усиление и без того сверхцентрализованного и сверхавторитарного режима может привести к параличу процесса принятия решений Кремлем с фатальными последствиями, особенно на поле боя", - прогнозирует Каприле.

Второй сценарий: коллапс

Это может активировать второй сценарий: коллапс. "Военные неудачи и кризисы, растущее чувство покинутости у бесправных групп населения и регионов подорвет не только поддержку региональных и экономических элит, но и доверие населения к действующему режиму, что приведет к его краху", - предполагает аналитик. Исход, по ее мнению, будет зависеть и от ситуации на войне.

Избежать краха этот режим мог бы только заменив Путина новой фигурой с бОльшим пространством для маневра. С благословения спецслужб этот назначенец смог бы вывести Россию из тупика, совершив своевременный политический маневр - по инициативе Путина, с его согласия либо на основании мнимых или реальных проблем со здоровьем президента РФ, рассуждает Каприле.

Если президентские выборы 2024 года в условиях военного положения не перенесут во избежание белорусского сценария, то они могут стать моментом смены "крыши" под видом законности, сохраняя у власти те же элиты, считает аналитик. Впрочем, замена Путина может оказаться неосуществимой: либо борющиеся за власть стороны будут блокировать друг друга, либо к тому моменту станет невозможно продолжать войну. В таком случае, полагает Анна Каприле, за коллапсом может последовать период неуправляемого хаоса, при котором лидерами станут главы военизированных формирований типа Евгения Пригожина и Рамзана Кадырова.

Третий сценарий: распад

Далее ситуация, согласно докладу, может развиваться в противоположных направлениях и привести либо к настоящей смене власти под руководством известных лидеров оппозиции, таких как Алексей Навальный, либо к подъему крайне правых движений, набирающих силу как следствие военной риторики.

И это, в свою очередь, может привести к маловероятному, но крайне опасному третьему сценарию - расколу Российской Федерации. "У государства с 85 субъектами и более чем 150 этническими группами есть большой потенциал для частичной фрагментации, хотя я не думаю, что она произойдет на основе упорядоченных переговоров между субъектами РФ, скорее это будет просто распад в условиях вакуума власти", - считает Анна Каприле.

Сценарий для Украины более понятный, говорит эксперт. Несмотря на войну и неопределенность, для Украины открылся путь: Европейский Союз предоставил ей статус кандидата на вступление. "Неизвестно, когда она сможет стать членом ЕС и насколько это будет сложно, но, в отличие от России, это конкретный сценарий", - резюмирует политолог.

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