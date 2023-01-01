Оппозиционеры в России о 2023-м: Будущее наступит не завтра

Оставшимся в России оппозиционным политикам приходится непросто. DW побеседовала с Борисом Вишневским, Юлией Галяминой и Львом Шлосбергом о том, что дает им надежду на будущее.

К концу 2022 года на свободе в России почти не осталось ярких оппозиционных политиков, которые не боятся высказывать свое мнение. Алексей Навальный оказался в тюрьме еще до войны РФ против Украины. Илью Яшина отправили в колонию за слова о возможных военных преступлениях России. В эмиграции находятся Дмитрий Гудков и команда Навального. Но в России по-прежнему работают лидер женского движения "Мягкая сила" Юлия Галямина, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг.

Они рассказали DW о вынужденных компромиссах и работе со сторонниками войны. Обсудить прогнозы на 2023 год и политические перспективы оппозиции в РФ DW хотела и с левым политиком Михаилом Лобановым. Но в день, когда должно было состояться интервью, Михаила избили у него дома при обыске, который проводился предположительно по уголовному делу против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева. Сейчас Лобанов отбывает 15 суток в спецприемнике якобы за неповиновение требованиям полицейских. А Юлию Галямину накануне интервью уведомили об увольнении с должности доцента одной из кафедр РАНХиГС.

Юлия Галямина: Черные времена пройдут, если приложить усилия

Я сама в этом году уже отсидела месяц в спецприемнике (за организацию антивоенной акции). Вроде ничего неприятного, но последствия могут оказаться и более печальными, как у Ильи Яшина (9 декабря политика пригвоорили к 8,5 года лишения свободы за "распространение фейков об армии РФ". - Ред.).

Юлия Галямина Фото: Denis Kaminev/AP Photo/picture alliance

Несмотря на эти риски, я себе не представляю, как бы я могла уехать и жить за границей, не разделяя судьбу своего народа, не разделяя опасности, которая здесь есть. Во-первых, для меня это этически неприемлемо. Во-вторых, я убеждена, что политик должен быть со своим народом. В-третьих, я верю в Россию и ее будущее. У каждой страны были свои черные времена. У нас они затянулись, к сожалению. Тем не менее черные времена пройдут, если достаточное количество людей будут прикладывать для этого усилия. В этом я и вижу свой долг.

Я не могу заниматься политикой в западном смысле этого слова (Юлии запрещено избираться из-за приговора по статье УК РФ о нарушении правил проведения митингов. - Ред.), но политика - это ведь и работа с обществом. И здесь, мне кажется, наоборот, появились позитивные изменения. Именно в этом году мы создали женское движение "Мягкая сила". К нам пришли новые люди, которые раньше были увлечены только своей жизнью. Общество стало больше интересоваться политикой, потому что происходят события, которые волнуют и касаются каждого.

В то же время стало сложнее раскручивать контент в Facebook, Instagram и YouTube даже не из-за государственных ограничений, а внутриплатформенных. Другая проблема - в России стало меньше СМИ. А те, кто уехал на Запад, мало интересуются происходящим в России, к сожалению. У них есть своя картина мира и желание показать, что в России жизнь кончилась. А это совсем не так.

Лев Шлосберг: Нужно смотреть правде в глаза. 2022-й год не закончится 31 декабря

После 24 февраля в России сменился политический строй. Власть перешла к тем действиям, к которым она готовилась не меньше восьми лет. Новый политический строй де-факто не предусматривает наличие в стране публичной политической оппозиции, действующей в легальном поле. Де-юре продолжает действовать конституция в той части, в которой она гарантирует свободу слова и политической деятельности.

Лев Шлосберг Фото: DW/S. Englert

Почти вся наша политическая деятельность после 24 февраля заключается в том, чтобы доказать обществу, что легальная политика в стране не уничтожена. Продолжение нашей работы является откликом на очень острую потребность в этом людей, несогласных с властями. По моей оценке, не меньше четвертой части жителей страны однозначно критично настроены как к внешней, так и ко внутренней политике властей и лично Путина.

Все депутаты Госдумы - это депутаты Путина. Из страны уехал условно миллион человек, а 140 миллионов остались. Оставшиеся в России политики продолжают работу для этих миллионов. Функция политического представительства сейчас сфокусирована на двух вещах: политическое высказывание тех позиций, которые простые люди боятся высказать, и защита людей, подвергающихся репрессиям.

Нужно смотреть правде в глаза. Условный 2022-й политический год начался 24 февраля и он не закончится 31 декабря этого года. Российская политическая система еще не достигла дна, не приняла все свои людоедские решения. Нужно надеяться на будущее, но не нужно надеяться на будущее завтра. Это может привести к психологическим срывам.

Борис Вишневский: Я атеист, но грех уныния - самый страшный

Я нужен здесь, потому что у меня есть обязательства перед теми, кто меня выбрал. Они на меня надеются и хотят, чтобы их голос был услышан, в том числе в городском парламенте. Конечно, стало почти невыносимо сложно. В условиях репрессивного законодательства приходится вспоминать советские привычки, эзопов язык. Говорить и писать так, чтобы все все поняли, но чтобы было сложно к этому придраться. Выверять каждое свое слово.

Несмотря на все это, если будет поставлена задача сделать меня объектом репрессий, она будет выполнена. В любом случае, это не повод молчать, соглашаться с происходящим и присягать на верность тому курсу, который я считаю категорически неправильным для страны и против которого "Яблоко" все время выступает.

Борис Вишневский Фото: DW/V.Izotow

Огромный пласт моей работы связан с обращениями граждан. Я занимался и проблемами неполучения выплат мобилизованными и "контрактниками", потому что считаю, что должен помогать гражданам независимо от их отношения к "спецоперации". Чем я категорически не стану заниматься, так это помощью со снабжением тех, кто находится в зоне боевых действий.

Но ко мне с таким и не обращаются. Зато в массовом порядке приходят мобилизованные и их родственники. Их призывают, несмотря на проблемы со здоровьем и полную негодность к военной службе. Им просто отказывают в надлежащем медицинском освидетельствовании и определении категории годности.

Я абсолютный атеист, но я точно знаю, что грех уныния - один из самых страшных смертных грехов. И я призываю все-таки в него не впадать. Сейчас это часто называют выученной беспомощностью. Вот не надо опускать руки, надо делать все, что возможно. Мне очень нравится выражение Дмитрия Муратова - главного редактора "Новой газеты", моего давнего товарища и нашего коллеги по "Яблоку", лауреата Нобелевской премии: "Делай как надо, и будет как надо". Да, надо действовать.

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