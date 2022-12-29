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Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев
Илья Пономарев (фото из архива)Фото: Itar-TASS/imago stock&people
ПолитикаРоссия

В России идут обыски по делу экс-депутата Госдумы Пономарева

Павел Мыльников
29 мин. назад

Против Ильи Пономарева возбуждено дело о "фейках" об армии РФ. Обыски в его рамках идут у бывших муниципальных депутатов Москвы, а также в Тюмени и Удмуртии.

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В нескольких российских регионах в четверг, 29 декабря, проходят обыски по делу о "фейках" об армии РФ, возбужденном против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева. Следственные мероприятия идут в жилье администраторов ряда Telegram-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы, уточнил собеседник ТАСС в силовых структурах. По его словам, речь идет в том числе об участниках "съезда народных депутатов", состоявшегося в Польше с 4 по 7 ноября, а также о тех, кто выдвигался в сентябре на московских выборах от платформы "ВыДвижение".

Силовики пришли к экс-мундепам Сергею Цукасову и Владимиру Залищаку, а также бывшему кандидату в депутаты Госдумы Михаилу Лобанову, пишет правозащитный проект "ОВД-Инфо". Причина обыска у Цукасова пока неизвестна, отмечают правозащитники.

По их данным, в Тюмени обыск прошел у журналиста интернет-издания 72.ru Артура Галиева, в его ходе изъяты ноутбук и телефон. В этом же городе полиция задержала главного редактора издания 86.ru Никиту Кифорука. Как заявил интернет-изданию сам Кифорук, силовики ищут связь с Ильей Пономаревым. А в Удмуртии обыск в рамках дела экс-депутата состоялся у бывшего координатора штаба Алексея Навального в Ижевске Резеды Абашевой, уточняет Telegram-канал SOTA.

Пономарев дважды заочно арестован в России

Илья Пономарев избирался в Госдуму РФ 5-го и 6-го созывов, входил во фракцию партии "Справедливая Россия". В 2015 году он был лишен депутатской неприкосновенности, затем объявлен в международный розыск и заочно арестован Басманным судом Москвы.

В августе 2022 года Коптевский суд Москвы вновь заочно арестовал Пономарева по делу о распространении "фейков" об армии РФ. Сам политик при этом уже несколько лет постоянно проживает в Киеве. В октябре Илья Пономарев был повторно объявлен в розыск в России.

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