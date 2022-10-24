Пугает, что люди привыкают. Протест в РФ стал индивидуальным

Почти каждый день в России задерживают антивоенных активистов. Но люди все равно продолжают публично выступать против войны и мобилизации. DW поговорила с теми, кто не побоялся выразить свой протест.

Сообщения из России о новых задержаниях и уголовных преследованиях по делам о "фейках" о российской армии чередуются с фотографиями с новых антивоенных и антимобилизационных акций. По подсчетам правозащитников "ОВД-Инфо", за почти восемь месяцев войны, которую Россия начала против Украины 24 февраля, на акциях протеста в РФ задержали 19 335 человек.

Но это не останавливает некоторых россиян от публичного выражения своего протеста. И все чаще это протест не организованный и не коллективный, а индивидуальный. Кто и как на это решается? DW поговорила с психологом из Санкт-Петербурга, переводчицей из Томска.

"Я не могу отвернуться от того, что происходит"

Кирилл Федоров, Санкт-Петербург Фото: Privat

Психолог и правозащитник Кирилл Федоров из Санкт-Петербурга поделился в своем аккаунте в Facebook видеозаписью, на которой слышно, как он, стоя в партере театра, несколько раз выкрикивает: "Нет войне!". В этот момент актеры выходят на поклон после окончания спектакля. Это произошло в Малом драматическом театре, куда Федоров пришел со своей мамой и увидел, что в соседнем ряду сидит губернатор Александр Беглов.

"Я шел в театр вроде как переключиться от политического контекста, - описывает психолог свое состояние в тот момент. - Но когда ты видишь рядом с собой представителя власти, который горячо поддерживает все происходящее и военные действия России в Украине, ты возвращаешься к этому контексту, и этот контекст задает тебе вопрос: "Что ты будешь делать?". Мне показалось, что не воспользоваться этой возможностью будет неправильно, как-то безответственно и неуважительно к моим собственным ценностям".

"Пугает, что люди стали привыкать"

Переводчица Альбина Сентякова вышла 19 октября на Новособорную площадь родного Томска и сбрила свои длинные волосы. Это было ее выступление против мобилизации в России: "Я попросила у папы машинку для стрижки, заранее сбрила себе виски, чтобы было меньше волос. И на коробке написала средствами для красоты: "Нет - значит нет", - рассказывает Альбина о подготовке акции, добавляя, что "слово из пяти букв в нашей стране не произносится".

Альбина Сентякова во время своей акции на Новособорной площади Томска Фото: Lidija Simakova

В семье Альбины все мужчины могут получить повестки: "Папе 54 года, у него звание, он служил - бывший танкист и водитель. Я не знаю, каким чудом повестка еще не пришла. У старшего брата какая-то учетная специальность, потому что он учился в кадетском корпусе, то есть с военной подготовкой. И зять, муж моей сестры, он на брони сейчас, потому что работает на предприятии ОПК".

Альбина говорит, что ее пугает атмосфера в ее окружении и в городе в целом: "Сначала поднялась большая волна, у нас были мартовские протесты на главной площади. У меня было ощущение, что можно что-то исправить, может, сейчас получится. Но затем люди стали привыкать". По ее словам, объявление о "частичной мобилизации" тоже вызвало протесты, но уже не такие, как в марте и не такие, как в Дагестане или Якутии.

"Я сделала это, чтобы поддержать людей"

Альбину никто из семьи не поддерживает, а с отцом и старшим братом она старается поменьше контактировать после задержания на антивоенной акции 24 сентября, "потому что не получаю от них ничего, кроме упреков". Она нашла единомышленников среди тех, с кем была тогда в автозаке и в отделении полиции.

Альбина Сентякова, Томск Фото: DW

Журналист Андрей Серафимов, который ведет местный телеграм-канал "Улица Бархатная", собрал всех, кто оказался в том автозаке в один чат, рассказывает Альбина, и общение в нем дало ей ощущение поддержки.

"Частично я сделала это, чтобы поддержать людей, у которых недостаточно моральных сил, недостаточно смелости для того, чтобы выйти. Но при этом они свою позицию держат внутри, и она тверда. И полезно будет ее подкрепить таким образом. Частично я делаю это для самой себя, потому что это поддерживает мое ментальное состояние", - объясняет Альбина свои мотивы. Что касается возможного внимания правоохранительных органов, то пока, по ее словам, "тихо". Альбина думает, это потому, что акция была быстрой.

"Многие размышляют о том, как бы они поступили"

Кирилла Федорова в зале питерского театра никто не поддержал, хотя у него "была не то, чтобы надежда, но хотелось бы этого". При этом он добавляет, что, как психолог, понимающий, что такое групповая динамика, "никакого эмоционального сопротивления в тот момент не чувствовал". Кирилл считает, что сначала в зале была растерянность, а потом включился страх. Что касается губернатора Беглова, то он, по словам Кирилла, "держал лицо", как и артисты на сцене. Зато ему стали поступать онлайн-угрозы.

Видео Кирилла Федорова из МДТ Санкт-Петербурга в тот момент, когда он выкрикивал: "Нет войне!" Фото: Privat

Кириллу, по его словам, мобилизация не грозит по формальным критериям. Юридических последствий у его выступления в театре пока не было никаких, хотя он не исключает, что кто-то из провластных активистов может обратиться с заявлением. В середине сентября "ОВД-Инфо" сообщило о подготовке доклада в Комитет по правам человека ООН с анализом случаев негосударственного давления на людей в связи с их антивоенной позиции . У правозащитников на тот момент была информация как минимум о 93 фактах прямого нападения, угроз или повреждения имущества.

Кирилл Федоров получил одобрительный комментарий своих действий в гардеробе театра от одной из зрительниц, и потом еще один, после публикации видео на Facebook. При этом он отмечает, что увидел много слов поддержки своей незапланированной акции в соцсетях и в комментариях в новостных лентах. "Очень многие размышляют о том, как бы они поступили, присоединились бы или нет, - говорит Кирилл. - Я очень рад, что этот поступок запустил эту рефлексию и эти размышления". Он верит, что "поступки меняют мир".

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