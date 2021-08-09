Выборы в Госдуму: почему сняли Шлосберга

Российские власти не дали политику Льву Шлосбергу баллотироваться на выборах в Госдуму. Сергей Елкин уверен, помощники Кремля не остановятся, пока не будут сняты все кандидаты от оппозиции.
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По словам Льва Шлосберга, он считает решение суда о своем снятии с выборов "незаконным и необоснованным" и будет его обжаловать. ""Избирательная кампания продолжается", - заявил он.
О причинах ухода с поста главы муниципалитета Красносельского района Москвы, а также о Навальном, усталости от Путина и влиянии коронавируса на политику Илья Яшин рассказал в интервью DW.