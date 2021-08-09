Выборы в Госдуму: почему сняли Шлосберга

Льва Шлосберга сняли с выборов в Псковский областной парламент

Региональный избирком Псковской области снял с выборов в местный парламент двух политиков "Яблока": Льва Шлосберга и Николая Кузьмина. Причиной этого стало их участие в митинге в поддержку Навального.