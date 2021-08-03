 Мосгорсуд отменил регистрацию Шлосберга на выборах в Госдуму | Новости из Германии о России | DW | 09.08.2021

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Россия

Мосгорсуд отменил регистрацию Шлосберга на выборах в Госдуму

По словам Льва Шлосберга, он считает решение суда о своем снятии с выборов "незаконным и необоснованным" и будет его обжаловать. ""Избирательная кампания продолжается", - заявил он.

Лев Шлоссберг

Лев Шлоссберг

Московский городской суд отменил регистрацию члена федерального комитета партии "Яблоко" Льва Шлосберга в качестве кандидата в депутаты Госдумы по Ховринскому одномандатному избирательному округу Москвы N207 на выборах 19 сентября. Об этом политик в понедельник, 9 августа, сообщил в Telegram.

По словам Шлосберга, постановление принято в связи с рассмотрением административного иска его соперника, кандидата по этому же округу от партии "Зеленые" - Андрея Пангаева.

Шлосберг подаст апелляцию

"Решение считаю незаконным и необоснованным, по существу неправовым", - написал Лев Шлосберг. Он добавил, что суд не допустил к участию в процессе представителя партии "Яблоко", юриста Евгения Порошина, сославшись на то, что тот является заинтересованным лицом.

Политик подчеркнул, что обратится за обжалованием в Первый апелляционный суд общей юрисдикции. По словам Шлосберга, решение пока не вступило в законную силу.

"Избирательная кампания продолжается", - добавил он.

Избирком Псковской области также отказал в регистрации

Ранее, 3 августа, в пресс-службе "Яблоко" сообщили, что избирком Псковской области отказал лидеру местного отделения партии, Шлосбергу, в регистрации кандидатом на выборах в областное собрание депутатов.

По словам зампреда псковского "Яблока" Дмитрия Пермякова, присутствовавшего на заседании избиркома, причиной для снятия стало участие политика в митинге. Пермяков предположил, что речь могла идти о мероприятии 23 января, когда Лев Шлосберг был задержан в Пскове и оштрафован по обвинению в участии в незаконной акции. Политик свою вину не признал, заявив в суде, что "все написанное в протоколе, не соответствует действительности". Шлосберг добавил, что обжалует решение избиркома в Псковском областном суде.

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