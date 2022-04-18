 Льва Шлосберга оштрафовали на 32 тыс. рублей по статье о дискредитации армии РФ | Права человека | DW | 18.04.2022

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Права человека

Льва Шлосберга оштрафовали на 32 тыс. рублей по статье о дискредитации армии РФ

Политика Льва Шлосберга с женой оштрафовали за публикации в соцсетях отрывка эфира "Первого канала" и фото с плакатом "Нет войне".

Лев Шлосберг

Лев Шлосберг

Псковский городской суд оштрафовал политика Льва Шлосберга и его жену Жанну на 32 и 30 тысяч рублей соответственно по статье о "дискредитации" российских военных, сообщилсам политик в понедельник, 18 апреля.

Протоколы на Шлосберга и его жену были составлены14 апреля. На Шлосберга - из-за репоста пятисекундного фрагмента эфира "Первого канала", в котором сотрудница телеканала Марина Овсянникова вышлас антивоенным плакатом. На жену политика составили протокол из-за публикации своей фотографии в вышиванке, украинском национальном венке из цветов с лентами желтого и голубого цветов с плакатом "Нет войне".

Шлосберг сообщил, что они с женой будут обжаловать решения суда как только получат их на руки. Это первые два решения судов по части 1 статьи 20.3.3 КоАП (о дискредитации российской армии), принятые в Псковской области, отметил политик.

Всего с начала российского вторжения в Украину в российские суды поступили 768 протоколов по этой статье, подсчиталправозащитный проект "Сетевые свободы". Также было заведено 32 уголовных дела о фейках про вооруженные силы РФ.

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    Автор: Николай Пермяков


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