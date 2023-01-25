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Дым над Соледаром после российских ударов по городуФото: Clodagh Kilcoyne/REUTERS
КонфликтыУкраина

Гибель пропавших в Украине британских волонтеров подтвердили

Дмитрий Андреев
29 мин. назад

Британцы были убиты при попытке эвакуации из Соледара пожилой женщины: в их машину попал артиллерийский снаряд. Ранее об обнаружении тела одного из волонтеров заявляли российские наемники.

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Министерство иностранных дел Великобритании во вторник, 24 января, подтвердило гибель на востоке Украины двух британских волонтеров, 28-летнего Криса Пэрри и 48-летнего Эндрю Бэгшоу, пропавших без вести 6 января. Последний раз их видели в районе Соледара в разгар тяжелых боев за город.

Как сообщили родственники погибших, мужчины были убиты при попытке эвакуации из Соледара пожилой женщины: в их машину попал артиллерийский снаряд.

Ранее, 11 января, об обнаружении тела одного из волонтеров заявил глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Он опубликовал в своем Telegram-канале фотографии документов, принадлежавших обоим британцам, но не уточнил, о ком именно из двоих мужчин идет речь.

В заявлении родственников Криса Пэрри говорится, что тот работал программистом, любил скалолазание, велоспорт, бег и прыжки с парашютом и хотел путешествовать по миру. В марте, "в самое мрачное время после начала российского вторжения", он отправился в Украину помогать "тем, кто больше всего в этом нуждался", и спас "более 400 человеческих жизней и множество брошенных животных".

Другой погибший волонтер, Эндрю Бэгшоу, был научным работником. Он проживал в Новой Зеландии, а в Украину приехал в апреле. "Эндрю самоотверженно рисковал жизнью и спас много людей; мы любим его и очень гордимся тем, что он сделал", - отметила его семья.

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