Гибель пропавших в Украине британских волонтеров подтвердили

Британцы были убиты при попытке эвакуации из Соледара пожилой женщины: в их машину попал артиллерийский снаряд. Ранее об обнаружении тела одного из волонтеров заявляли российские наемники.

Министерство иностранных дел Великобритании во вторник, 24 января, подтвердило гибель на востоке Украины двух британских волонтеров, 28-летнего Криса Пэрри и 48-летнего Эндрю Бэгшоу, пропавших без вести 6 января. Последний раз их видели в районе Соледара в разгар тяжелых боев за город.

Как сообщили родственники погибших, мужчины были убиты при попытке эвакуации из Соледара пожилой женщины: в их машину попал артиллерийский снаряд.

Ранее, 11 января, об обнаружении тела одного из волонтеров заявил глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Он опубликовал в своем Telegram-канале фотографии документов, принадлежавших обоим британцам, но не уточнил, о ком именно из двоих мужчин идет речь.

В заявлении родственников Криса Пэрри говорится, что тот работал программистом, любил скалолазание, велоспорт, бег и прыжки с парашютом и хотел путешествовать по миру. В марте, "в самое мрачное время после начала российского вторжения", он отправился в Украину помогать "тем, кто больше всего в этом нуждался", и спас "более 400 человеческих жизней и множество брошенных животных".

Другой погибший волонтер, Эндрю Бэгшоу, был научным работником. Он проживал в Новой Зеландии, а в Украину приехал в апреле. "Эндрю самоотверженно рисковал жизнью и спас много людей; мы любим его и очень гордимся тем, что он сделал", - отметила его семья.

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