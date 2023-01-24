ФРГ поставит танки Leopard и другие события 335-го дня войны

На 335-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 24 января, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны по ряду направлений. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Власти ФРГ разрешили передать танки Leopard Украине

Одно из ключевых событий дня произошло вечером, когда немецкое издание Der Spiegel, а вслед за ним еще ряд СМИ сообщили о принятом канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) решении направить Украине основные боевые танки Leopard 2, которые Украина запрашивала уже длительное время, а также разрешить аналогичные действия другим странам, в частности Польше. При этом речь идет по меньшей мере об одной роте танков Leopard 2 A6, написал Der Spiegel.

Официального подтверждения на момент публикации материала еще не поступало, но на сообщения СМИ уже отреагировали, в частности, в бундестаге. Председатель комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) заявила о важном шаге в отражении российского вторжения. По ее словам, принятие решения заняло долгое время, но в конечном итоге оно было неизбежным. "То, что Германия позволит странам-партнерам передавать свои танки, а также будет поставлять их сама, является утешительной новостью для измученного и храброго украинского народа", - отметила она. Лидер оппозиционной фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц (Friedrich Merz) также приветствовал решение правительства ФРГ, но в то же время обвинил канцлера в нерешительности и долгих колебаниях.

Ранее в тот же день в Варшаве заявили, что передали Берлину запрос о согласии на передачу танков Leopard 2 Украине. "Я также призываю немецкую сторону присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2. Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы!" - заявил польский министр обороны Мариуш Блащак.

В США готовят решение о поставках танков M1 Abrams

В свою очередь агентство AP со ссылкой на представителей администрации Джо Байдена сообщило, что США поставят Украине боевые танки M1 Abrams. Один из собеседников указал, что танки будут закуплены для Киева в рамках предстоящей инициативы по обеспечению безопасности Украины, предусматривающей долгосрочное финансирование вооружений и техники. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников написала, что администрация Байдена склоняется к передаче Украине "значительного количества" танков M1 Abrams, пишет деловое издание. По данным его источников, официально о поставках может быть объявлено до 30 января. В Пентагоне отказались подтвердить эту информацию. "На данный момент мне не о чем объявить", - заявил представитель ведомства Пэт Райдер.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом (Boris Pistorius) и призвал ускорить обеспечение Киева "более тяжелыми и совершенными системами" вооружений в этот "ответственный момент войны" России против Украины. "Единственный путь к прочному миру - дать понять Путину, что он не победит на поле боя", - подчеркнул глава Североатлантического альянса. В свою очередь Писториус указал, что в НАТО "нет раскола" по этому вопросу.

Ход боевых действий

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки российские силы нанесли 5 ракетных ударов по гражданским объектам города Константиновка Донецкой области и 13 авиационных ударов, а также произвели более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В свою очередь украинская авиация совершила 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага. Подразделения зенитно-ракетных войск ВСУ за 30 минут уничтожили 3 российских ударных вертолета Ка-52 в районе Евгеньевки Волновахского района Донецкой области, сообщается далее.

Как отмечает украинский Генштаб, в аннексированном РФ Крыму продолжаются меры скрытой мобилизации за счет местных жителей - граждан Украины. По его данным, российские военкоматы в Севастополе получили распоряжение с 20 января восполнить военные потери РФ за счет местных гражданских лиц из подразделений черноморского флота. "Всем гражданским работникам определено заполнить формы, где указать сведения о воинском звании в запасе и наличии водительского удостоверения", отмечается далее.

В ВСУ также сообщили о колоссальных потерях личного состава российских сил. "Более 450 раненых оккупантов лечат в городской больнице оккупированного города Днепрорудное Запорожской области. Также переполнена ранеными российскими оккупантами Васильевская районная больница Запорожской области", - отмечается в заявлении в Facebook.

Визит в Украину президента Финляндии

В тот же день в Украину прибыл президент Финляндии Саули Ниинистё. Поездка не была анонсирована из соображений безопасности. Ниинистё посетил Бучу и Бородянку в Киевской области. "Совершенные здесь злодеяния не должны остаться безнаказанными", - подчеркнул президент Финляндии, выразив "глубокое потрясение отвагой и упорством украинского народа". Президент Владимир Зеленский поблагодарил главу финского государства и указал, что Украина ценит поддержку Финляндии, однако пока не привел подробности их переговоров.

Череда увольнений в Украине

Кабинет министров Украины утвердил увольнение пяти глав областных государственных администраций, а Зеленский подписал соответствующие указы. Речь идет о председателях Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) (Валентин Резниченко), а также - Запорожской (Александр Старух), Киевской (Алексей Кулеба), Сумской (Дмитрий Живицкий) и Херсонской (Ярослав Янушевич). По данным издания "Украинская правда", Резниченко подал заявление на увольнение сам, в остальных случаях речь шла об увольнении по соглашению сторон. Впоследствии Алексей Кулеба был назначен заместителем главы офиса президента вместо ушедшего в отставку Кирилла Тимошенко. Уволены были также Вячеслав Шаповалов (замминистра обороны), Иван Лукеря (замминистра развития общин и территорий), Вячеслав Негода (замминистра развития общин и территорий, Виталий Музыченко (замминистра социальной политики).

Заявление Лукашенко о пакте ненападения

Белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что Киев якобы предложил Минску заключить пакт о ненападении. Выступая на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности, он не уточнил, от кого именно поступило это предложение. "Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Непонятно", - цитирует БелТА слова Лукашенко.

Зеленский прокомментировал утверждения Лукашенко и заявил, что Киев "не собирался и не собирается нападать на Беларусь. "Это главный сигнал от всего украинского народа белорусскому народу. Для нас очень важно, чтобы Беларусь не утратила свою независимость и не вступила, несмотря на влияние кого-либо, в эту абсолютно позорную войну", - подчеркнул он.

Выступление Бербок в ПАСЕ

Между тем тема Украины находилась в центре внимания зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге. Выступившая на ней министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала к сплоченности в дискуссиях об увеличении военной помощи Украине. "Мы ведем войну против России, а не друг против друга", - заявила она. В вопросе поставок Киеву тяжелых вооружений необходимо делать больше, но "самое главное - действовать сообща, а не обвинять друг друга", подчеркнула Бербок.

В Токио объявили, что Япония и Камбоджа будут совместно обучать украинских саперов. К соответствующему соглашению пришли главы МИД Японии Ёсимаса Хаяси и Камбоджи Прак Сокхон на переговорах в японской столице.

С начала войны от обстрелов погибли 25 мирных жителей Белгородской области

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину от обстрелов со стороны Украины погибли 25 мирных жителей Белгородской области, еще 96 были ранены, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным белгородский губернатор Вячеслав Гладков. "Украина, противник, обстреливает мирные населенные пункты", - цитирует его слова ТАСС.

Смотрите также: