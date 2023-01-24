Власти ФРГ разрешили передать танки Leopard Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) принял решение направить Украине основные боевые танки Leopard 2, а также разрешить аналогичные действия другим странам, в частности Польше. При этом речь идет по меньшей мере об одной роте танков Leopard 2 A6, пишет издание. Другие союзники, в частности в Скандинавии, также примут решения о поставках своих танков Leopard Киеву, сообщает издание. О решении властей ФРГ поставить Украине немецкие боевые танкисообщили вечером во вторник, 24 января, ведущие СМИ со ссылкой на источники в Берлине. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Председатель комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) приветствовала решение о поставках боевых танков Украине, назвав его важным шагом в отражении российского вторжения. Она отметила, что принятие решения заняло долгое время, но в конечном итоге оно было неизбежным. "То, что Германия позволит странам-партнерам передавать свои танки, а также будет поставлять их сама, является утешительной новостью для измученного и храброго украинского народа", - отметила она.

В свою очередь лидер оппозиционной фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц (Friedrich Merz) также приветствовал решение правительства ФРГ, но в то же время обвинил канцлера Олафа Шольца в нерешительности. По его словам, Шольцу следовало объявить о решении вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на торжествах в Парижев минувшие выходные по случаю 60-летия Елисейского договора, но он слишком долго колебался.

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