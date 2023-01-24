  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Канцлер Олаф Шольц на фоне боевого танка Leopard 2
Канцлер Олаф Шольц на фоне боевого танка Leopard 2Фото: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance
КонфликтыГермания

Власти ФРГ разрешили передать танки Leopard Украине

Ольга Лебедева
5 мин. назад

Канцлер ФРГ Шольц принял решение передать боевые танки Leopard Украине,союзникам Гермнаии разрешено сделать то же самое.

https://p.dw.com/p/4MeXo

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) принял решение направить Украине основные боевые танки Leopard 2, а также разрешить аналогичные действия другим странам, в частности Польше. При этом речь идет по меньшей мере об одной роте танков Leopard 2 A6, пишет издание. Другие союзники, в частности в Скандинавии, также примут решения о поставках своих танков Leopard Киеву, сообщает издание. О решении властей ФРГ поставить Украине немецкие боевые танкисообщили вечером во вторник, 24 января, ведущие СМИ со ссылкой на источники в Берлине. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Председатель комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) приветствовала решение о поставках боевых танков Украине, назвав его важным шагом в отражении российского вторжения. Она отметила, что принятие решения заняло долгое время, но в конечном итоге оно было неизбежным. "То, что Германия позволит странам-партнерам передавать свои танки, а также будет поставлять их сама, является утешительной новостью для измученного и храброго украинского народа", - отметила она.

В свою очередь лидер оппозиционной фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц (Friedrich Merz) также приветствовал решение правительства ФРГ, но в то же время обвинил канцлера Олафа Шольца в нерешительности. По его словам, Шольцу следовало объявить о решении вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на торжествах в Парижев минувшие выходные по случаю 60-летия Елисейского договора, но он слишком долго колебался.

Смотрите также:

Зачем Украине западные танки

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Олаф Шольц под огнем критики из-за танков: почему канцлер ФРГ тормозит передачу Leopard-2 Украине (22.01.2023)

Олаф Шольц под огнем критики из-за танков: почему канцлер ФРГ тормозит передачу Leopard-2 Украине (22.01.2023)

Польша пригрозила Германии сформировать международную коалицию стран, которая поставит танки Украине. Варшава готова передать танки Leopard Киеву без разрешения Берлина.
Политика22 января 2023 г.04:08 мин.
external

Что происходит под Бахмутом, громкие отставки в Украине, дипвойна между РФ и странами Балтии. DW Новости (24.01.2023)

Что происходит под Бахмутом, громкие отставки в Украине, дипвойна между РФ и странами Балтии. DW Новости (24.01.2023)

В Киеве объявили о целом ряде отставок в высших эшелонах власти, которые связаны с коррупцией. Подробности - в выпуске DW Новости.
2 ч. назад30:59 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Боевой танк M1 Abrams

США готовы поставить Украине боевые танки M1 Abrams

Конфликты1 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный Эрдоган и шведский викинг показывают друг на друга пальцем и ругаются, символизируя разногласия Анкары и Стокгольма вокруг вступления Швеции в НАТО.

Турция vs. Швеция в НАТО: новый раунд баттла с Эрдоганом

Турция vs. Швеция в НАТО: новый раунд баттла с Эрдоганом

Политика3 ч. назад
Дворец Республики в Минске, 2021 год

"Зачистка" политических партий в Беларуси: кто выживет

"Зачистка" политических партий в Беларуси: кто выживет

Политика5 ч. назад
Флаги ЕС и стран Центральной Азии

Представитель ЕС: Наш фокус в ЦА - энергоэффективность и ВИЭ

Представитель ЕС: Наш фокус в ЦА - энергоэффективность и ВИЭ

Политика17 ч. назад
Troll A - крупнейшая в мире морская газовая платформа. Она находится у западного побережья Норвегии

Теперь понятно, как Норвегия помогла ФРГ заменить газ из РФ

Теперь понятно, как Норвегия помогла ФРГ заменить газ из РФ

Экономика и бизнес5 ч. назад
Вывеска - Национальное антикоррупционного бюро Украины

Что известно о последних коррупционных скандалах в Украине

Что известно о последних коррупционных скандалах в Украине

Коррупция7 ч. назад
Таблетки разного вида и цвета

Немецкие фирмы в России: почему они не уходят и что продают?

Немецкие фирмы в России: почему они не уходят и что продают?

Экономика и бизнес17 ч. назад
На главную страницу