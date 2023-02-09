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Президент Украины Владимир Зеленский в Европарламенте
Владимир Зеленский в ЕвропарламентеФото: Olivier Matthys/AP Photo/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Зеленский в Европарламенте поблагодарил европейцев за помощь

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Выступая в Европарламенте в Брюсселе, президент Украины назвал Россию "самой антиевропейской силой". Украинцы будут бороться до победы, пообещал он.

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Украина и Европейский Союз совместно защищаются от "самой большой антиевропейской силы" современного мира, которой сейчас является Россия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в четверг, 9 февраля, в Европейском парламенте. Он поблагодарил европейцев за поддержку в отражении российской агрессии.

Зеленский подчеркнул, что его цель - привести Украину в Европейский Союз и тем самым - "домой". Европе и ее свободному образу жизни угрожает диктатор "с сумасшедшими запасами советского оружия", отметил Зеленский, говоря о решении президента РФ Владимира Путина начать войну против его страны. Киев будет бороться до победы, пообещал он. Украинский президент также выразил уверенность в том, что его страна после того, как выйдет победительницей в войне с Россией, сможет присоединиться к Евросоюзу.

Выступая перед Европарламентом, Владимир Зеленский не стал повторять просьбу Украины поставить ей военные самолеты.

Метсола заявила об "историческом дне для Европы"

В свою очередь председатель Европарламента Роберта Метсола подчеркнула, что Украина борется за европейские ценности. "Будущее вашей нации - в Европейском Союзе", - заявила она, обращаясь к Зеленскому. Страны ЕС должны быстро рассмотреть вопрос о предоставлении Украине истребителей, которые ей необходимы для защиты ее свободы, подчернула Метсола. В Twitter она написала "историческом дне для Европы". Приветствуя украинского президента, европарламентарии аплодировали стоя.

В этот же день Владимир Зеленский будет участвовать в экстренном саммите глав государств и правительств стран Евросоюза. В повестке дня этой встречи в верхах тема Украины будет приоритетной. Ожидается, что ее участники обсудят последние события в Украине и вопросы дальнейшей поддержки Киева. Лидеры стран ЕС обсудят также военную помощь Украине, в том числе ее просьбы поставить современные западные истребители.

Из-за нападения РФ на Украину парламент ЕС 23 ноября объявил Россию государством - спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма. Соответствующую резолюцию поддержали 494 депутата, 58 проголосовали против, 44 воздержались. 19 января евродепутаты решили добиваться создания специального международного трибунала для преследования преступления агрессии против Украины, совершенного политическим и военным руководством России, в том числе президентом РФ Владимиром Путиным. За это проголосовали 472 парламентария, 19 были против и 33 воздержались.

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