  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Андрей Ермак
Андрей Ермак (фото из архива)Фото: Ruslan Kaniuka/Ukrinform/ABACA/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Украина ждет гарантий безопасности от Европарламента

Екатерина Венкина
58 мин. назад

Глава офиса украинского президента Ермак провел встречу с евродепутатами и выразил надежду на получение от Брюсселя гарантий безопасности для Киева.

https://p.dw.com/p/4KRC7

Украина рассчитывает на дальнейшую мощную поддержку со стороны Европарламента (ЕП), в частности - в предоставлении гарантий безопасности Киеву. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак на встрече с делегацией Комитета по иностранным делам и подкомитета по вопросам безопасности и обороны ЕП. Слова Ермака привело в субботу, 3 декабря, официальное интернет-представительство офиса Владимира Зеленского.

Ермак поблагодарил евродепутатов за визит в Киев, напомнив, что Европарламент первым поддержал заявку Украины на членство в ЕС, призвал к предоставлению ей статуса кандидата, а также одним из первых обратился с призывом к созданию спецтрибунала по преступлениям РФ. ЕП также 23 ноября принял резолюцию о признании России террористическим государством и страной, использующей террористические средства, констатировал Ермак.

Глава офиса Зеленского указал на предложения международной группы Ермака-Расмуссена ("Киевский договор по безопасности") по получению Киевом надежных гарантий безопасности до полноценного членства в НАТО.

Киев ждет поддержки "формулы Зеленского"

Украина рассчитывает на поддержку "формулы Зеленского" из 10 пунктов, озвученной на G20. Речь идет, в частности, о радиационной и ядерной, продовольственной и энергетической безопасности Киева. Украинская сторона готова до конца года выполнить рекомендации Еврокомиссии, которые являются составляющей пути к членству в ЕС.

Руководитель офиса президента Украины также выразил надежду на поддержку со стороны Европарламента по ужесточению санкций в отношении РФ.

Луазо: Обсуждалась военная поддержка Украины

Глава подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента Натали Луазо в свою очередь отметила, что на встрече обсуждалась военная помощь Украине, поддержка для восстановления инфраструктуры, предоставление трансформаторов и другого оборудования, а также "формула Зеленского", указали в офисе президента.

Зампредседателя Комитета по иностранным делам Европарламента Урмас Паэт выразил уверенность, что страна-агрессор, спонсирующая терроризм, должна заплатить за свои атаки.

Во встрече - помимо Паэт и Луазо - принимали участие глава неформальной группы "Друзья европейской Украины" в Европарламенте Петрас Ауштрявичюс, постоянный докладчик ЕП по Украине Михаэль Галер, депутаты Анна Фотыга, Тонино Пицула и Ханна Нойман.

28 ноября Совет Евросоюза включил нарушение ограничительных мер Брюсселя в перечень "преступлений в ЕС". Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила 30 ноября, что ЕК предлагает создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования агрессии России в Украине.

Смотрите также:

Миграция из-за войны в Украине - вызов или шанс?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Берлин снова готовится к приему украинских беженцев

Берлин снова готовится к приему украинских беженцев

С наступлением холодов Россия атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Берлин ждет нового потока беженцев, но жилья в Германии катастрофически не хватает.
Миграция23 ноября 2022 г.02:55 мин.
external

Немецкие эксперты: Зеленскому стоит одобрить тайные переговоры с Москвой. DW Новости

Немецкие эксперты: Зеленскому стоит одобрить тайные переговоры с Москвой. DW Новости

Россия и публично, и через западные страны сигнализировала Киеву о готовности к переговорам. Владимир Зеленский ответил, что они должны вестись публично. Что думают о перспективах мирных переговоров в Германии?
18 ноября 2022 г.34:20 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Рабочий на нефтяном месторождении в Альметьевске (фото из архива)

Украина призывает вдвое снизить потолок цен на нефть

Конфликты4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Двухглавый орел на воротах у входа на территорию МВД РФ

Будет ли новая мобилизация в России и кого она коснется?

Будет ли новая мобилизация в России и кого она коснется?

Политика23 ч. назад
"Президент РФ Владимир Путин" держит на руках "потолок цен на нефть", на котором стоят "глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен" и "президент США Джо Байден" - карикатура DW

Потолок цен на российскую нефть: Путин под давлением

Потолок цен на российскую нефть: Путин под давлением

Экономика и бизнес24 ч. назад
Украинские войска в Херсонской области

282-й день войны: ЕС установит потолок цен на нефть из РФ

282-й день войны: ЕС установит потолок цен на нефть из РФ

Политика20 ч. назад
В Киеве уже выпал снег

Украина готовится к суровой зиме на фоне войны

Украина готовится к суровой зиме на фоне войны

Политика22 ч. назад8 фото
Чернокожая сварщица в немецкой мастерской

Новые правила иммиграции в ФРГ и последствия для граждан РФ

Новые правила иммиграции в ФРГ и последствия для граждан РФ

Миграция23 ч. назад
Одна из акций сторонников Светланы Тихановской в Берлине

Диалог с режимом окончен: как прошел Минский форум в Берлине

Диалог с режимом окончен: как прошел Минский форум в Берлине

Политика23 ч. назад
На главную страницу