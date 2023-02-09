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Премьер-министр Польши Матеуш МоравецкийФото: Nicolas Landemard/Le Pictorium/MAXPPP/picture alliance
КонфликтыУкраина

Польша выступает за поставку истребителей Украине

Сергей Гуща
11 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 9 февраля.

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На 351-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 9 февраля (время московское).

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Польша с полудня 10 февраля закрывает пункт пропуска Бобровники на границе с Беларусью, сообщил глава МВД Мариуш Каминьский. "Принимая во внимание важные интересы государственной безопасности, я принял решение приостановить до дальнейшего уведомления с полудня 10 февраля движение на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках", - написал он в Twitter. Таким образом будут работать лишь два пункта пропуска на границе Польши и Беларуси - Кукурыки (Козловичи) для грузового транспорта и Тересполь (Брест) для пассажирского.

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Украина и ЕС борются совместно против России, которая сейчас является "самой антиевропейской силой" в мире, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Европейском парламенте. Он поблагодарил европейцев за поддержку в отражении российской агрессии. Зеленский подчеркнул, что его цель - привести Украину в Европейский Союз и тем самым - "домой". Европе и ее свободному образу жизни угрожает диктатор, отметил Зеленский, говоря о решении президента РФ Владимира Путина начать войну против его страны. Киев будет бороться до победы, пообещал он. Украинский президент также выразил уверенность в том, что его страна после того, как выйдет победительницей в войне с Россией, сможет присоединиться к Евросоюзу.

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Польша готова передать Украине боевые самолеты, но не будет это делать первой в НАТО, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий перед саммитом Евросоюза в Брюсселе. "Наша позиция однозначна. Можем действовать только совместно в рамках Североатлантического договора. Если такое решение будет, то мы не будем первыми, кто предоставит истребители, но положительно ответим на это", - отметил Моравецкий. По его мнению, первыми предоставить Украине боевые самолеты могли бы те страны НАТО, которые имеют их в большом количестве. У Польши же недостаточно истребителей, сказал глава польского правительства.

На саммите ЕС у Польши три главных цели: сотрудничество стран Евросоюза для оказания Украине финансовой и военной помощи, 10-й пакет санкций против России и конфискация российской собственности, а также использование средств от нее на снижение цен на энергию и восстановление Украины, написал Матеуш Моравецкий в Twitter.  

Хроника событий 9 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 8 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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