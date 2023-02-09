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Танк Panther KF51 (фото из архива)Фото: Julian Stratenschulte/dpa
КонфликтыГермания

Rheinmetall готов поставить Украине боевой танк Panther

Екатерина Венкина
25 мин. назад

По словам гендиректора концерна Rheinmetall, поставка нового танка Panther Киеву может быть осуществлена "через 15-18 месяцев".

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Один из крупнейших производителей военной техники в Европе - германский концерн Rheinmetall - хочет поставить в Украину свой новый боевой танк Panther. Об этом сообщил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger). Его слова в четверг, 9 февраля, привела газета Handelsblatt.

"Мы ведем переговоры с Киевом об экспорте Panther", - подчеркнул Паппергер. По его словам, Киев также проявил интерес к германской боевой машине пехоты (БМП) Lynx.

Rheinmetall представил Panther на 27-й Международной выставке вооружений Eurosatory 2022 в Париже прошлым летом и назвал его самым мощным боевым танком в мире. Украина может стать первым покупателем этой машины.

Гендир Rheinmetall считает возможным осуществить поставку через 15-18 месяцев

Как уточняет Handelsblatt, до сих пор существовала только демонстрационная модель Panther. Тем не менее Паппергер считает возможным осуществить поставку "через 15-18 месяцев". Танки могут быть произведены в Германии или Венгрии.

Для экспорта необходимо одобрение правительства Германии, поскольку Panther разработан в ФРГ. По словам Паппергера, аргументом в пользу его предоставления может стать тот факт, что страны Европы не могут выделить новые танки - в дополнение к уже направляемым - из своих запасов, в связи с тем, что "ресурс исчерпан".

Танки Leopard для Киева

Ранее Rheinmetall объявил, что первые 20-25 танков Leopard 1 будут поставлены в Украину в 2023 году. К середине 2024 года этими боевыми машинами должны быть оснащены по крайней мере три украинских батальона. Оставшиеся из партии в 88 боевых машин передадут Киеву к концу 2024 года, указал Паппергер. Кроме того, танки Leopard 1 имеются на хранении еще одного немецкого производителя - Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).

В поставках танков Leopard 1A5 Украине вместе с ФРГ принимают участие Нидерланды и Дания. В конце января Берлин принял решение о передаче Украине 14 боевых танков Leopard 2 со складов бундесвера.

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