Россия подвергла Украину новому ракетному обстрелу

На 352-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями пятницы, 10 февраля (время московское).

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Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил о предстоящей третьей волне российских ракетных ударов. Еще четыре ракеты движутся на запад Украины, написал глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий. Сообщается также о полете шести ракет в направлении Тернопольской области.

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По словам главы Николаевской области Виталия Кима, одна из российских ракет пролетает в воздушном пространстве Молдовы. Власти республики пока не комментировали эту информацию

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В Харькове около 10 утра нанесен удар по критической инфраструктуре, сообщил мэр города Игорь Терехов. Ожидаются перебои со светом и другими коммунальными услугами. В Киеве и Киевской области продолжается работа ПВО. Народный депутат Мария Мезенцева сначала сообщила, что в украинской столице есть прилеты (то есть попадания ракет в цель. - Ред.), но потом уточнила, что сработала противовоздушная оборона.

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Украинские СМИ пишут о взрывах в Харькове, Киеве и Киевской области. В столице, по данным местной администрации, сработала система ПВО.

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Украинские паблики продолжают сообщать о работе ПВО в их регионах и о взрывах. Пишут, что в Кировоградской, Полтавской, Харьковской областях сработала ПВО, а в Николаевской и в городе Кременчуге слышали взрывы. Компания "Укрэнерго" сообщила о попаданиях ракет в объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах, которые привели к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.

Россия подвергла Украину новому ракетному обстрелу

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Россия подвергла Украину новому ракетному обстрелу. Очевидцы и украинские СМИ сообщают о работе систем ПВО в Полтавской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской областях. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким написал, что произведен пуск второй волны ракет, как минимум одна из них летит в сторону его области. Еще две ракеты пролетели в направлении Одесской области.

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Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко предупредил жителей региона, что были пуски ракет и что воздушная тревога будет долгой. В свою очередь глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил: "До 20 ракет ждем". Telegram-канал ГРОМ пишет: "Пуски ракет совершены в режиме радиомолчания. Ориентировочно через 1,5 часа будут в нашем воздушном пространстве. Будьте в укрытиях".

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По всей Украине объявлена новая тревога. С аэродрома Мачулищи в Беларуси взлетел МиГ-31К, способный нести ракеты "Кинжал". В акватории Черного моря зафиксированы пуски ракет. В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях из-за угрозы ракетной атаки - экстренные отключения света.

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Российские удары в Харькове в 4.00 были нанесены по критической инфраструктуре города, всего было слышно 10 взрывов, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. Власти города предупредили о возможных перебоях с электроэнергией, водой и теплом. Информации о пострадавших пока нет. Одна из ракет прилетела в центральный городской парк, написал мэр города Игорь Терехов, опубликовав видео с моментом удара.

Генштаб ВСУ: Угроза новых ударов остается высокой во всей Украине

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Угроза новых российских ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой, сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ. За минувшие сутки российские силы нанесли 52 авиационных и шесть ракетных ударов, два из которых - по гражданской инфраструктуре города Краматорск Донецкой области, уточнили военные. Кроме того, РФ совершила 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе гражданской инфраструктуры Донецкой и Херсонской областей, говорится в сводке Генштаба.

Запорожье подверглось массированной атаке

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Запорожье подверглось наиболее массированной атаке российских войск за все время полномасштабной войны, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев . По его словам, за один час россияне нанесли по городу 17 ударов, атаке подверглись объекты энергетической инфраструктуры. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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Российские войска нанесли ракетные удары по нескольким регионам Украины - воздушная тревога объявлена на большей части территории страны, сервис "Мониторинг военной активности" сообщает о работе ПВО в Днепропетровской области и Запорожье, а также о запущенных ракетах в сторону Кировоградской области.

Жители Харькова указывают, что в городе был слышен ряд взрывов, информацию об атаке подтверждает глава местной ОВА Олег Синегубов. Вскоре после сообщений о взрывах в нескольких районах города пропал свет.

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Уточненные данные о взрывах, прогремевших вечером 8 февраля в оккупированном Бердянске Запорожской области, обнародовала Бердянская городская военная администрация. По ее информации, в результате удара по аэродрому убиты более 100 российских военнослужащих, пострадали российский склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и радиолокационная станция.

США помогают Украине координировать цели атак

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Для подавляющего большинства ударов с использованием американских ракетных систем, таких как HIMARS или РСЗО M270, украинские военные используют данные, предоставленные или подтвержденные представителями Пентагона. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на нескольких украинских и американских высокопоставленных чиновников. По их данным, украинские силы практически никогда не используют переданные США и союзниками ракетные комплексы без конкретных координат, предоставленных американскими военными с одной из баз в Европе. По словам собеседников издания с украинской стороны, это должно дать Вашингтону уверенность в том, что он может передать комплексы большей дальности.

Украинский чиновник сообщил, что если американские военные не предоставляют запрошенные координаты, то в таком случае ВСУ не ведут огонь.

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Словакия намерена передать Украине истребители МиГ-29. Премьер-министр страны Эдуард Хегер в ответ на просьбу украинского президента Владимира Зеленского пообещал ему "поработать над выполнением этого желания". "В интересах словацкой и европейской безопасности помочь вам", - сказал Хегер в ходе короткого разговора с Зеленским в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе. Словацкий премьер сообщил информационному агентству TASR, что конкретная процедура передачи самолетов будет уточняться не только в Братиславе, но и на европейском уровне, поскольку предполагается, что Словакия передаст МиГ-29 Украине в рамках механизма финансирования ЕС. Поэтому остается открытым и вопрос о времени передачи истребителей. Однако, по словам Хегера, правительство Словакии заинтересовано в скорейшем завершении переговоров.

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Украинские военные прибыли в Бельгию для обучения управлению подводными дронами, сообщила министр обороны страны Людивин Дедондер. "Я выразила им свою поддержку и высоко оценила мужество, которое они проявляют уже почти год. Министерство обороны Бельгии продолжает поддерживать Украину в ее борьбе за защиту своей территории и своего населения", - написала министр в соцсетях.

Ранее в Минобороны Бельгии сообщили, что передадут Киеву десять подводных беспилотников.

Россия вновь атаковала Украину дронами

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В ряде регионов Украины включен режим воздушной тревоги из-за запуска дронов российскими войсками. Об атаке жителей Днепропетровской области предупредила местная ОВА, как минимум один БПЛА сбит над Николаевской областью, сообщил начальник регионального управления полиции Сергей Шайхет.

Хроника событий 9 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 9 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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