ФРГ призвала справедливо распределять украинских беженцев

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) призвала более справедливо распределять беженцев из Украины на территории Европейского Союза. "Для меня очевидно, что если случится очередной массовый приток беженцев из Украины, то они должны быть лучше распределены в Европе", - сказала Фезер в интервью еженедельнику Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 12 февраля.

Фезер уточнила, что нагрузку следует облегчить для восточноевропейских стран. "На данный момент Польша приняла более 1,5 млн украинских беженцев, Испания - 160 000. Так продолжаться не может", - заключила глава МВД Германии.

В Германии в 2022 году 80 процентов беженцев прибыли из Украины

По словам Нэнси Фезер, 8 из 10 беженцев, которых в прошлом году приняла Германия, - из Украины. Всего в ФРГ, спасаясь от войны, прибыли более 1 млн человек. Одновременно власти страны прилагают дополнительные усилия, чтобы ограничить нелегальную миграцию из других стран. "Нельзя устанавливать лимит для женщин и детей, бежавших из Украины. Поэтому мы многое сделали для ограничения нелегальной миграции из других стран, например, посредством более интенсивного пограничного контроля", - объяснила она.

К началу февраля 2023 года более 8 млн жителей Украины стали беженцами и переехали в страны Европы, говорится в отчете Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). Из них 4,8 млн человек подали заявки на получение статуса временного резидента в странах ЕС. Больше всего украинских беженцев в абсолютных значениях зарегистрировано в Польше и Германии. Если сравнивать с населением стран, то больше всего жителей Украины приняли Чехия, Эстония, Латвия и Литва, говорится в отчете ООН.

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