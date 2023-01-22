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Служащий Гражданской гвардии Испании
Служащий Гражданской гвардии ИспанииФото: Getty Images/AFP/J. Sorianio
Правосудие и законИспания

В Испании разоблачили эксплуатацию украинских беженцев

Ольга Лебедева
5 мин. назад

При содействии Европола в Испании раскрыли преступную сеть, занимавшуюся нелегальным производством сигарет и эксплуатировавшую беженцев из Украины.

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Полиция в Испании разоблачила преступную сеть, которая занималась эксплуатацией труда украинских беженцев на нелегальных сигаретных фабриках, а также противозаконно ввозила большие объемы табака. В ходе расследования, в котором, среди прочих, участвовал Европол, в разных регионах Испании задержаны 27 человек, сообщила Гражданская гвардия в воскресенье, 22 января.

Кроме того, было конфисковано 10 т табачных листьев и 3,5 млн пачек сигарет, дорогие автомобили и драгоценности на общую сумму 37,5 млн евро.

Три нелегальные фабрики

Согласно этой информации, бежавшие из Украины люди работали на трех нелегальных табачных фабриках, которыми управляла сеть, и проживали в крайне стесненных условиях во временных убежищах. Им не разрешалась покидать территории фабрик и приходилась работать по много часов в день.

Фабрики в регионе Ла-Риоха на севере Испании, а также в Севилье и Валенсии были оснащены машинами "с передовыми технологиями" и могли производить по 540 тысяч пачек сигарет в день. Продукция продавалась во всей Испании и в других странах. Главари преступной сети проживали в роскошных условиях на морском курорте Марбелья, они подозреваются в отмывании денег в крупных размерах.

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Заявление Гражданской гвардии Испании

La Guardia Civil interviene más de 3 millones y medio de cajetillas de tabaco de contrabando
www.guardiacivil.es
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